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📍林益全聲明全文

前中華職棒球星「神全」林益全2025年季末遭統一7-ELEVEn獅戰力外，一度轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）延續球員生涯，近期卻遭網友公開「追債」，引發各界熱烈討論。對此，林益全昨（1）晚親自回應，坦言過去投資日本房地產遭遇「投資詐騙」，前後累計超過2000萬新台幣，對家庭影響巨大，因此出售房產，積極清償債務，目前尚有200多萬須逐步處理。林益全也強調，不會躲避或失去聯繫，一直都努力面對。林益全現年40歲，2007年以選秀狀元之姿加盟興農牛，先後效力義大犀牛、富邦悍將以及統一獅，2025年季末遭到獅隊釋出。林益全生涯在中職一軍16個賽季累計出賽1639場，擊出2013支安打、210轟、1142分打點，生涯平均打擊率高達3成32，曾奪下4屆打點王，以及打擊王、全壘打王、安打王各1屆，並坐擁3座年度MVP大獎。離開中職後，林益全西進中國加盟CPB上海正大龍，月薪約4萬人民幣（約19萬新台幣），不過僅隨隊征戰立春聯賽後便離隊，隨後卸下球員身份，轉往教球與技術指導為主。身為中職昔日指標性高薪球星，如今卻傳出遭人公開追討債務，消息一出引發球迷高度震撼。針對欠債風波，林益全昨晚也出面回應。據《三立新聞網》報導，林益全表示，這幾年因一場日本房地產投資事件，造成自己與家庭相當沉重的財務損失，也因此影響了部分債務的清償進度，「對於目前尚未清償的款項，我從未否認，也沒有刻意躲避或失去聯繫，一直都在努力面對及處理。」林益全指出，2022年經朋友介紹，接觸到日本房地產投資開發計畫，在投資過程中也實際前往日本了解，因此陸續投入資金，前後累計超過新台幣2000萬元。直到2025年，林益全才發現對方失去聯繫，才驚覺可能遭遇投資詐騙。他同時指出，這次事件的財物損失對家庭影響非常大，也因此出售房產，積極清償大部分債務，目前尚有200多萬元須逐步處理。林益全表示，無論投資發生何事，對於債務一定會都負責到底。他同時指出，目前在中國從事青少棒教學，希望重新建立穩定工作收入，目前工作已逐漸穩定，希望從2027年開始陸續償還未清償的款項。林益全說，相關款項由他處理，太太林家嘉對細節並非全然了解。林益全說，對於這幾年所發生的事情，確實有許多需要檢討的地方，也為自己的投資判斷付出了沉重代價，未來將以以實際行動一步一步履行應負的責任。針對近日網路上有關本人債務問題的討論，我想向關心我的朋友及社會大眾說明事情的經過。這幾年因為一場日本房地產投資事件，造成我與家庭相當沉重的財務損失，也因此影響了部分債務的清償進度。對於目前尚未清償的款項，我從未否認，也沒有刻意躲避或失去聯繫，一直都在努力面對及處理。事情要從2022年說起。當時隨著職棒生涯逐漸進入後期，我開始思考退休後的生活及未來規劃，經由朋友介紹，接觸到一項日本房地產投資開發計畫。當時對方多次透過電話及見面方式介紹相關投資內容，表示項目具有不錯的投資報酬，而且可以依照進度分階段投入資金，不需要一次支付全部款項。由於投資涉及日本當地的日幣支付，對方以換匯、手續費及資金處理等理由，建議我們透過現金方式交付投資款項，再由他們協助處理後續事宜。投資過程中，我們也曾親自前往日本實地了解，當時根據現場看到的情況及對方提供的資訊，認為項目確實存在，因此才陸續投入資金，前後累計超過新台幣2,000萬元。直到2025年，經由日本當地友人協助進一步查證，才發現對方所提及的日本公司雖然確實存在，卻根本沒有當初向我們介紹的投資開發項目。而台灣負責接洽的相關人員，也失去聯繫，甚至發現對方提供的姓名及身分資訊疑似不實，才驚覺可能遭遇投資詐騙。這次事件造成的財務損失，對我們家庭影響非常大。為了處理相關債務，我們已經將房產出售，並積極清償大部分債務，目前尚有約新台幣200多萬元的債務需要逐步處理。我知道，不論投資過程發生什麼事情，自己應該負擔的債務，就必須負責到底。目前我主要在中國大陸從事青少年棒球教學及訓練工作。之所以選擇前往中國大陸發展，是希望繼續運用自己多年累積的棒球專業，重新建立穩定的工作與收入，並不是為了逃避任何責任。由於棒球教學事業在初期需要時間籌備、招生及建立營運基礎，經過這段時間的努力，目前相關課程與教學工作已經逐漸穩定。希望從2027年開始，隨著收入逐步增加，能夠陸續償還尚未清償的款項。另外，相關借款及資金調度主要由我本人出面處理，太太林家嘉對於個別借款的細節並非全然了解。目前她主要留在台灣照顧兩個孩子，同時也有自己的工作，而我則因為棒球教學事業在中國大陸發展，依照工作安排往返兩岸，與家人團聚。對於這幾年所發生的事情，我確實有許多需要檢討的地方，也為自己的投資判斷付出了沉重代價。我理解每一位曾經幫助過我的朋友，對於借款都有自己的期待與安排。對於未能如期清償所造成的困擾，我深感抱歉。我不會用投資受騙作為推卸責任的理由，也不會否認應該履行的還款義務。我始終都在面對問題，沒有刻意躲避任何人。現在唯一能做的，就是繼續努力工作，讓收入逐漸穩定，以實際行動一步一步履行應負的責任。最後，謝謝所有關心我的朋友，也希望外界能給予一些時間與空間，讓我專心投入棒球教學工作，逐步處理目前的財務問題。