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▲五股國小主力王均元展現神準身手，全場11投全中狂飆22分、6抄截，率隊拉出開季3連勝。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲來自內湖高工的劉瀚仁攻下全場最高13分，賽後表示面對甲組壓迫學到寶貴經驗，將力拚團隊首勝。（圖／U19籃球聯盟提供）

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2026-27年賽季今（1）日在台北市大同運動中心進行多場賽事。U12第2組五股國小以92：8大勝TYPA Dragons，豪取3連勝，但比比分更吸睛的是球員賽後主動向對手、教練與紀錄台行禮、整理場地；U19第4組Nxt Titans則在沒有教練帶隊情況下，一度逆轉HBL名校東山高中，最終以42：51惜敗。曾在108學年度奪得全國甲組冠軍的五股國小，今年暑假在三重義天宮媽祖盃封王後原班人馬征戰U19聯賽，開季3場場場大勝，此役更差點成為本季全聯盟首支得分破百的隊伍。然而比起懸殊的比分，小球員在終場哨響後的舉動更震撼全場——全隊整齊向對手、敵隊教練及紀錄台鞠躬行禮，隨後自動自發撿拾垃圾、收拾場地，甚至把板凳席一張張排整齊。教練吳欣穎笑言自己從未嚴厲規定，而是平時以身作則，孩子們耳濡目染自然學會尊重環境。陣中主力王均元本場手感發燙，繳出11投11中的百分之百命中率，狂轟全場最高22分、4助攻、6抄截，曾練過跆拳道的他賽後不貪功，強調更享受和隊友一同承擔勝負、為隊友製造機會的團隊成就感。另一場充滿戲劇張力的對決，由球員來自雙北各校、完全沒有教練隨行指導的Nxt Titans迎戰HBL傳統強權東山高中。面對甲組訓練有素的正規軍，Nxt Titans首節雖落後達10分，但易籃後展現強悍韌性，憑藉流暢轉換快攻拉出一波令人咋舌的20：2逆轉狂潮，一度將比分反超，嚇得東山高中緊急祭出招牌全場壓迫防守，Nxt Titans在關鍵時刻頻頻失誤，才以42：51遺憾吞下4連敗。就讀內湖高工高一的劉瀚仁攻下全場最高13分，決勝節因戰況激烈吞下技術犯規，但他隨即向裁判致歉展現風度。賽後他難掩自責，坦言面對甲組等級的全場壓迫處理球不夠沉著、沒把握好空檔，但能與各校同好並肩抗衡強敵依舊熱血沸騰，誓言接下來要攜手這群「自組戰友」全力拚出聯盟首勝。