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制度項目 門檻規定與具體條件 對球員合約與榮譽之實質影響 例行賽出賽門檻 原則須滿65場（單場出賽須達20分鐘以上） 未達標直接喪失MVP、年度最佳陣容、DPOY評選資格 傷病例外條件 須打滿至少62場，且符合特定嚴重季末傷病判定 愛德華茲若缺陣25場，剩餘全勤僅57場，無法適用例外 指定老將條款（DVPE） 年資符合且近三年內曾入選最佳陣容或奪下MVP 起薪可達球隊薪資上限35%（一般頂薪僅30%） 潛在薪資差距 以目前約1.65億美元工資帽計算，首年年薪差逾800萬美元 長約累積總薪資差距將達數千萬美元（約合數億至數十億台幣）

2026-27賽季NBA才剛點燃戰火，明尼蘇達灰狼當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）開季4戰狂轟133分、場均高達33.3分刷新隊史紀錄，正當外界看好他強勢問鼎年度MVP之際，灰狼球團卻拋出震撼彈，宣布他已完成右膝關節鏡清創手術且恐缺陣長達2個月，這意味著他預計將錯過約25場比賽；在NBA嚴格實施的「65場出賽地獄門檻」限制下，愛德華茲不僅恐提前告別年度MVP與最佳陣容評選，這項防輪休規定更可能間接重創他未來爭取「35%超級頂薪」的億元合約談判籌碼。愛德華茲本季開局手感熱得發燙，開幕戰狂轟45分、面對騎士再飆進47分，前4戰累積133分打破灰狼隊史紀錄，展現統治級的巨星風範。然而，灰狼在10月29日無預警宣布他已接受右膝關節鏡手術，儘管預期能完全康復，但根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）指出，他最長可能休養達2個月。若愛德華茲一路缺陣至12月底，缺席場次將落在25場左右。雪上加霜的是，上賽季他才因膝傷僅出賽61場、白白痛失年度獎項評審資格，今年開季再度重傷，極可能連續兩年成為出賽門檻下的最大受害者。自2023-24賽季上路以來，NBA規定球員原則上須打滿65場（單場至少20分鐘，每季僅容許2場15至20分鐘納入計算），才能角逐MVP、最佳陣容等大獎。雖然聯盟設有「出賽滿62場並遭逢季末重傷」的申訴例外，但愛德華茲本季才打4場，若真的缺席25場比賽，即便復出後全勤出賽也僅有57場，形同直接被擋在評選大門之外，開季場均33.3分的瘋狂演出恐全數淪為無效數據。這項規定真正殘酷的核心，在於它深度牽動著球星的未來身家。根據勞資協議，球員若想在換約時啟動「指定老將條款」拿到高達薪資上限35%的超級頂薪（一般球員為30%），必須在簽約前一季或前三季中兩度入選最佳陣容，或是前三年內拿下MVP。以目前薪資上限計算，這5%的落差在長約累加下高達數千萬美元（逾數億台幣）。雖然愛德華茲現有的5年2.446億美元合約已保障至2028-29賽季，本季年薪4892萬美元不受扣薪影響，但他身為2020年梯次球星、生涯正邁向第7季，此時若因傷連兩季錯失最佳陣容，未來談判指定老將延長合約的資格籌碼將大幅縮水。原本旨在防堵球星輪休的65場規定，如今卻讓真正因重傷動刀的球員承擔合約與榮譽的雙重懲罰，再度在全美球界掀起巨大的制度反思浪潮。