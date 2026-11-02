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球員姓名（球隊） 頂替缺陣主力名單 關鍵爆發場次與數據表現 戰術定位與戰力實質升級 米契爾（雷霆） 威廉斯、華勒斯、霍姆格倫 連兩戰轟30分、29分，連兩場破紀錄 成為SGA外最關鍵的持球自主攻擊點 麥凱恩（雷霆） 威廉斯、華勒斯 對太陽先發繳18分、三分球7投4中 拉開場上進攻空間，有效瓦解對手包夾 杜桑姆（灰狼） 愛德華茲（右膝關節鏡手術） 迎戰馬刺單場狂砍27分、9籃板 展現強悍突破與防守推進，搶進核心輪替 華格納（魔術） 班凱羅（腳踝）、薩格斯（膝傷） 對暴龍繳出26分、11助攻大號雙十 接掌頭號進攻組織點，串聯全隊戰術攻勢 布萊克（魔術） 薩格斯（膝骨挫傷） 對暴龍挹注17分、10助攻雙十成績 解鎖傳導視野，擺脫單純防守工兵形象

▲灰狼少主愛德華茲缺陣期間，杜桑姆（Ayo Dosunmu）迎戰馬刺飆出27分、9籃板的高效表現。（圖／美聯社／達志影像）

2026-27年NBA開季傷病魔咒瘋狂肆虐，奧克拉荷馬雷霆、明尼蘇達灰狼與奧蘭多魔術等頂級勁旅的主力核心接連掛彩倒下，然而對原本枯坐板凳或輪替時間受限的年輕球員而言，這場危機卻意外催生出職業生涯的轉折點！雷霆後衛米契爾（Ajay Mitchell）在主力缺陣後宛如戰神附體，接連飆出30分、29分狂暴演出，麥凱恩（Jared McCain）先發開火投進4記三分球，而灰狼杜桑姆（Ayo Dosunmu）面對馬刺單場爆砍27分9籃板，隨著球權與上場時間徹底洗牌，這批臨危受命的綠葉新星正用火燙表現改寫自己在聯盟的生存地位。雷霆開季遭遇極端傷病打擊，威廉斯（Jalen Williams）遭遇腓骨骨折與腳踝脫臼，防守大鎖華勒斯（Cason Wallace）左肩動刀，連禁區台柱霍姆格倫（Chet Holmgren）都在10月30日因右膝髕腱撕裂預計缺席8至10週。然而這波巨變成了米契爾的封神舞台，10月26日對戰太陽他先發狂飆生涯新高的30分、5助攻率隊奪勝，緊接著交手獨行俠再轟下29分，成功替一哥吉爾吉斯－亞歷山大（SGA）分擔第二持球核心重任；同隊的麥凱恩也展現冷血射手本質，對太陽頂上先發單場三分球7投4中進帳18分，用外線火力有效阻止對手包夾SGA。在灰狼少主愛德華茲動刀缺陣後，總教練芬奇（Chris Finch）要求全員分擔火力，後衛杜桑姆把握機會強勢崛起，在10月31日對馬刺一戰飆出全隊最高的27分、9籃板，證明自己不只是防守工兵，更具備高水準的持球推進與得分能力。而奧蘭多魔術在班凱羅因高位踝傷缺席4至6週、主控薩格斯膝傷高掛免戰牌的絕境下，前鋒華格納與後衛布萊克展現了令人驚艷的化學反應；兩人日前同場交出「26分11助攻」與「17分10助攻」的雙十數據，成功扛起第一持球點與組織大旗。傷病固然是強權衝擊冠軍的噩夢，但這群年輕新星在高壓下磨練出的實戰經驗與強韌心態，無疑將在主力歸隊後，化為球隊陣容深度最可怕的隱形資產。