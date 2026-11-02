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競爭球隊／評估項目 搶人優勢與球團動機 潛在隱憂與外部變數 洛杉磯道奇 球員本人極度喜愛球團投手研發體系與團隊氛圍 12月若面臨勞資談判封館（Lockout），協商恐全面停擺 聖地牙哥教士 新資方強烈渴望速成奪冠，不惜開出頂級報價 薪資空間已被多名主力長期合約占滿至2033年 其他追逐者 洋基、大都會、天使、小熊、白襪、老虎皆密切關注 自由市場預估身價突破5億美元（約163.1億台幣）天價

洛杉磯道奇2026年爭取世界大賽3連霸失利，休賽季最大課題之一，就是能否留住季中交易取得的王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）。這位兩屆美聯賽揚獎得主即將投入自由市場，外界預估合約總值可能上看5億美元（約新台幣160億元）。儘管美媒披露史庫柏對續留道奇抱持正面態度，《Bleacher Report》卻大膽預測，國聯西區死敵聖地牙哥教士可能出手攔胡，讓這場自由球員爭奪戰充滿變數。根據美媒《Heavy》引述《Bleacher Report》記者米勒的深度分析，教士隊在迎來新任大股東瓊斯（Kwanza Jones）與費利西亞諾（José E. Feliciano）掌權後，高層為了能立刻問鼎冠軍，極可能重演2020年柯恩（Steve Cohen）入主大都會或2012年古根漢集團接管道奇時的「銀彈瘋狂補強」劇本。儘管教士陣中已有數張巨額長約卡死到2033年以後，但面對史庫柏這位被譽為當今球界最具宰制力的頂級左投，教士極有動機再次發動震撼全大聯盟的超級重金搶人戰，對道奇而言，若讓王牌流向同分區死敵，無疑是最難以吞下的重創。然而，道奇也非毫無底牌。資深記者鮑登在Podcast節目《D-MAC REITER》中帶來獨家內幕，直言史庫柏在季中轉戰道奇後的體驗「好得不可思議」。鮑登指出：「據我從他身邊人士得到的確切消息，史庫柏非常想繼續留在道奇打球；他無比享受在洛杉磯的生活，更對道奇制服組、運動科學與投手發展研發部門讚不絕口，球團能精準指出他的優勢並幫他變得更強，雙方可說是天作之合。」不過這場牽動全大聯盟版圖的世紀搶人大戰，仍籠罩在巨大的政策陰影下。大聯盟現行勞資協議即將到期，若勞資談判破裂導致12月實施封館，所有經紀人談判將瞬間凍結，進而連帶拖垮整支球隊的休賽季操盤。道奇若想確保這名能與大谷翔平共築宇宙級輪值的火球左腕不被同區死敵挖角，必須搶在談判風暴前全力拍板定案。