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▲大谷翔平前翻譯水原一平利用信任冒名轉帳近1700萬美元，成為近年體壇最震驚的親信背叛案。（圖／美聯社／達志影像）

受害球星（所屬運動／聯盟） 涉案身邊人士與關係 案件手法與涉案損失金額 司法判決與最終結果 林益全（前中職球星） 熟人引薦之海外投資接頭人 虛構日本房地產開發案，捲走逾2000萬台幣現金 窗口斷聯神隱，林益全賣2房還債、剩200餘萬 大谷翔平（MLB洛杉磯道奇） 水原一平（隨身翻譯兼生活夥伴） 冒充本人聯繫銀行24次，非法挪用約1697萬美元 水原遭判刑57個月、命令全額賠償，大谷獲認定為被害人 提姆·鄧肯（前NBA馬刺隊球星） 查爾斯·班克斯（長期財務顧問） 隱瞞利益關係誘導投資商品，造成750萬至2000萬美元損失 顧問遭判刑4年，雙方以賠償約750萬美元達成和解 賈霸（前NBA傳奇中鋒） 湯瑪斯·柯林斯（商業經理人） 掌控資產過度借貸投資餐廳飯店，引爆求償5500萬美元訴訟 長期缺乏外部獨立審計，致使球星晚年資產嚴重失控

▲NBA馬刺傳奇球星鄧肯曾遭長期合作的理財顧問詐欺，蒙受數億台幣的鉅額投資損失。（圖／美聯社／達志影像）

前中職球星「神全」林益全近日因債務問題引發關注，11月1日晚間親自發表聲明，坦言2022年透過熟人介紹投資日本房地產，陸續投入超過2000萬元，直到2025年才察覺可能受騙。然而，因信任身邊人士而面臨重大財務損失的運動員，並非只有林益全。從大谷翔平遭前翻譯水原一平非法挪用近1700萬美元，到NBA傳奇球星鄧肯（Tim Duncan）遭理財顧問詐欺，甚至「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）也曾因財務管理糾紛陷入困境，這些案例共同揭露職業球星容易忽略的財務風險。2024年轟動全球體壇的大谷翔平遭前翻譯水原一平非法挪用資金案，是近年最具代表性的球星財務受害案件。水原長期擔任大谷翻譯，不僅協助場上溝通，也參與生活與金融事務，卻利用大谷對他的信任，非法取得銀行帳戶控制權，並將資金轉往非法運動博弈相關帳戶。根據美國司法部調查，水原曾約24次冒充大谷本人聯繫銀行，藉此授權轉帳，累計非法挪用1697萬5010美元。更令人驚訝的是，當大谷的經紀人與財務顧問希望確認銀行帳戶時，水原還謊稱大谷不願讓其他人查看，成功阻擋外部監督。水原一平最終在2025年2月被判處57個月有期徒刑，並須向大谷賠償近1700萬美元。與大谷遭帳戶盜用不同，前馬刺傳奇球星鄧肯則是因投資顧問而蒙受巨大損失。鄧肯職業生涯5度奪下NBA總冠軍，以球風沉穩、行事低調聞名，退役前後卻因財務顧問班克斯（Charles Banks IV）的投資操作捲入訴訟。根據美國證券交易委員會（SEC）及司法部資料，班克斯涉嫌透過不實陳述，誘導鄧肯投入750萬美元，參與運動服飾及商品相關事業，並隱瞞投資交易中的利益關係。班克斯2017年認罪後，遭判處4年徒刑，並被命令支付750萬美元賠償。鄧肯則曾指控班克斯造成超過2000萬美元的財務損失，2018年雙方同意以750萬美元相關賠償安排解決訴訟。NBA另一名傳奇中鋒賈霸，同樣曾因信任財務管理人而陷入困境。1986年，賈霸控告前商業經理柯林斯（Thomas Collins），求償5500萬美元，指控對方財務管理不當，導致他承擔大量債務與虧損投資。根據《洛杉磯時報》當年報導，柯林斯曾掌握賈霸多項資產與投資決策，涉及飯店、餐廳、牲畜及其他商業項目，部分資金更透過借貸投入。賈霸指控，對方不只讓他承擔不合理的財務風險，還涉及不當處理稅務及資金移轉。運動員職業黃金期短暫，往往在年輕時就坐擁鉅額財富，但因將全副心力投入訓練與競技，極度缺乏親自打理資產的時間與專業，往往習慣將決策權全面下放給「熟人」或單一經紀顧問。然而，無論球員收入再豐厚、天賦再驚人，一旦讓同一人同時握有投資決策、帳戶授權與資訊轉達的大權，甚至忽視獨立會計師與律師的第三方審查，再龐大的金山銀山也難以抵擋失控的人性風險。