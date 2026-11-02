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當選手時可以選擇要不要簽名，但現在變成是要去遞水給人家，要接受人家願不願意收下你這份文宣，從拒絕別人到被人拒絕，有些事情必須適應一下。

以棒球為例，很多人跟我反映，我們國中生升上高中時，頂尖人才都外流到外縣市

▲許竹見表示，憂心新竹基層選手外流，他認為這些現狀是可以改變得更好的。。（記者／朱永強攝,2026.11.1）

運動這件事各縣市都一樣，沒有很多人想做，畢竟市場很小，相對想關心的人就不會投入那麼大的心力去做。

▲許竹見競選總部成立，昔日誠泰Cobras老戰友到場站台。（圖／取自許竹見 新竹市【北區】市議員參選人官方臉書）

台灣是民主自由度非常高的地方，越多人參與，就代表越多人關心，聲音就會傳達出去。我的資源比較少、動作比較慢，要靠大家幫忙多發一點聲音。

還記得他嗎？前中華職棒誠泰Cobras「竹子」許竹見，站在新竹市立棒球場外圍，親切向市民打招呼、發送礦泉水，完全沒有昔日球星的架子。今年九合一大選，許竹見投入新竹市北區議員選舉。接受《NOWnews》專訪時，許竹見大方分享跨界成為政治素人的心得，直言是從「拒絕別人到被人拒絕」。看見日益外流的基層運動人才，許竹見認為新竹市的運動發展能夠更好，希望能透過自己的聲音，讓更多人重視體育政策。「竹子」許竹見現年45歲，是昔日誠泰Cobras主力本土先發投手，與「小雞」林恩宇、「三毛」林英傑共組中職最有名的誠泰「三本柱」，中職5年共出賽66場，拿下17勝20敗，防禦率3.86。2008年米迪亞暴龍因假球案遭到除名，許竹見參加特別選秀會卻未獲得其他球隊青睞，結束短短7年的職棒（中職+台灣大聯盟）生涯。從昔日的棒球明星到現在的政治素人，許竹見談到最大差異，就是從被動變成主動。「以前是球迷來找我們，現在換另外一個角度，是我們去找選民、尋求他們的支持。」他進一步指出，「談到自己的優勢，許竹見直言是「耐打」，「我是運動員出身，反正什麼東西都不怕。就算輸了這一場（選戰），也不會覺得沒得到支持就很失落。以前在球場上永遠都要想著明天，今天失敗就要想辦法把它消化掉。我不怕失敗、不怕挫折，一次失敗再來，反正就不斷往前進。」談到參選的起心動念，許竹見坦言，新竹市在運動政策方面可以做得更好，尤其是基層運動人才的外流問題。「；但新竹市的高中卻只招收到外縣市進來的人才，而且並非頂尖選手，我認為這些現狀是可以改變得更好的。」許竹見指出，會出現這些現象，或許是沒資源、受阻礙，又或是過去沒有人在關心，「我不去探討以前發生什麼事，我想的是未來能夠做什麼事。」許竹見表示，不只棒球，其他全民運動他也同樣關心，「許竹見直言，運動與教育息息相關，「我就是想講得稍微具體一點，讓選民、市民知道，我們從這裡（運動、教育）開始出發。」他也說，希望透過棒球加深選民對他過去是職業選手的印象，「一旦有了想法，我覺得就是要去做。先走了，後面認同你的人慢慢就會靠近，跟著你一起走。」在許竹見競選活動中，郭泰源、吳復連、李安熙、王傳家、黃欽智以及林致光等誠泰時期的老戰友都曾到場站台。他透露，還有一些老隊友想來，但礙於身分無法公開亮相，只能私底下替他加油打氣。許竹見能理解每個人的考量，但他也說，民主政治應該是要全民一起參與，「許竹見回憶，當初決定要參選市議員前，有跟周遭的朋友表達過從政的想法，但都被大家以為是在開玩笑，「其實我早在2年多前，（周）思齊引退賽邀請我去的時候，我都有跟以前的隊友講說：『我下次可能會從政。』每個人也是笑笑地說一定支持。但當我真的做下去的時候，人家才知道我是真的要做，不是隨便講講。」