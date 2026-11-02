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王傳家是工會復會的重要推手，但工會成立時，他已經沒有球員身分，後來便由葉君璋前輩扛起理事長重任。

不是說以前的小企業不好，只是這個產業、這塊餅如果不做大，很難迎來現在的繁榮，大企業願意進來是最重要的一步。

▲許竹見看近年中職榮景，他讓想到昔日推動工會復會的開拓往事。（記者／朱永強攝,2026.11.1）

我覺得做任何事情都是一樣，一定有前面在種樹的人，後面才有得乘涼。那時候如果沒有把工會組起來，現在還是一樣『不對等』。

成功不一定是我，但該做的事情一定要去做，哪怕我沒選上，我的聲音都會讓人家聽到。

前中華職棒誠泰Cobras「竹子」許竹見，今年投入九合一大選，參選新竹市北區議員。看到中職近年盛況，球團獲利、球員待遇大幅提升，許竹見腦海中浮現的，是前輩王傳家在當年推動球員工會復會的艱辛，而他也曾是不懼球團打壓、自願簽下意願書的球員之一。許竹見直言，一定要有前人種樹，後面才有人能乘涼，當時如果沒有人站出來，中職勞資關係可能至今依然無法改變。如今他將這份拓荒經驗帶入選戰，無論能否打贏，都希望關鍵的聲音能夠傳遞出去。近幾年隨著票房成長，球員薪資與各項待遇顯著提升，中職迎來前所未見的榮景。身為過來人，許竹見相當感謝前輩王傳家當年積極推動球員工會復會，「」許竹見回憶，當時大部分選手懼怕遭到球團高層打壓，每隊僅有2、3人敢加入工會，而他是少數不計代價、自願簽下復會意願書的人。除了前輩們的開拓，許竹見也感謝大企業願意挹注資源投入職棒，「」許竹見進一步指出，現在的大企業球團願意坐下來與選手溝通協調，讓勞資雙方更有保障，是整體環境蓬勃發展的關鍵主因。被問到會不會覺得自己「生不逢時」？許竹見笑著搖頭，「」他直言，過去甚至設有薪資最高上限，現在則是保障薪資最低下限，「這是完全不同的兩個概念，現在中職的薪資下限，幾乎快要是我們以前的薪水天花板了。」許竹見用「第一個吃螃蟹的人」來形容當年努力推動工會復會的球員們，即便面臨球團打壓，仍抱持著「現在不做，未來還是一樣」的決心，「反正先幹了再說，對的事情我們就不怕去做，就是衝嘛！就算失敗了，只要願意踏出第一步，後面自然會有人跟上來。」如今許竹見也將這股精神帶入選戰，「」許竹見透露，他也時常跟其他同區參選人說，為了新竹好，大家一起努力，「必須要有一個聲音讓大家知道有人在關心這個領域；如果你不關心這個議題，未來就會有源源不絕的挑戰者一直站出來挑戰你。」