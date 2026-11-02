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▲謝忻陪跑8公里，自嘲扛不住了先下船。（圖／翻攝自Threads＠xiexin1127）

2026年九合一選舉邁入最後倒數階段，民進黨台北市長參選人沈伯洋啟動「台北大洋流」陸戰攻勢，昨（1）日直搗藍營傳統鐵票倉大安與文山區展開車隊掃街，黨團總召蔡其昌也特地現身同框力挺。車隊沿途吸引大批支持者揮旗喝采，現場更出現一群熱血跑友自發組隊緊跟車隊「陪跑應援」，其中藝人謝忻驚喜現身隊伍中，格外吸引眾人目光。眼尖民眾與網友在車掃直播與現場認出謝忻的身影。事後謝忻在社群平台Threads分享當天的運動里程紀錄，顯示她先於下午3點半左右在大安區跑了3公里，隨後又在傍晚5點多於文山區推進5.1公里，單日累積跑量超過8公里。她同時附上一張坐在超商低頭喘息的照片，幽默自嘲：「扛不住了，先下船休息。」貼文曝光後引發熱烈迴響，大批網友湧入留言朝聖，不少目擊民眾直呼：「在萬隆看到妳，本人超美但來不及合照」、「邊跑還能邊喊口號，體力強到像鬼一樣」；也有許多人佩服她的毅力，紛紛留言關心：「這種跑量太猛了，姊快點休息」、「太有毅力，Respect！」