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▲胡瓜（左）想攻擊郭忠祐但重心不穩，頻頻後傾。（圖／民視提供）

67歲胡瓜在節目《綜藝大集合》中玩遊戲超賣力！節目推出全新遊戲「敵人就在枕邊」，參賽者站在搖晃的平台上，使用枕頭攻擊對手，率先掉落泳池淘汰。沒想到胡瓜才剛站上去，雙腳就不停顫抖，好不容易出手攻擊，就失去重心往後翻跌落泳池，全場笑成一團，也大讚胡瓜實在太敬業。胡瓜在《綜藝大集合》「敵人就在枕邊」遊戲中技癢難耐，主動想和郭忠祐PK，沒想到才剛踏上平台，就因為失去平衡不停顫抖，還沒出招就差點掉下去，好不容易使出攻擊，瞬間失去重心，往後翻滾跌落泳池，讓眾人笑成一團，然而大家也趕快上前幫忙把胡瓜拉起來，大讚他實在太敬業。不只如此，在「麵粉雞雞叫」環節中，胡瓜也接受民眾挑戰，正式交手後一樣迅速敗下陣，胡瓜本想擺脫麵粉懲罰，但機會難得，大家狂在枕頭上撒麵粉，結果在最後一刻，胡瓜迅速戴上面具逃過一劫，還一直狡辯說規則沒講不能戴面具，讓一旁的民眾虧他是「鑽法律漏洞」。