美國期中選舉進入最後倒數，美國總統川普（Donald Trump）已開始公開談論，共和黨可能失去國會控制權的因應策略。他近日表示，若民主黨在期中選舉後重新掌握國會，他將成為「否決先生」（Mr. Veto），透過連續否決民主黨提出的法案，迫使對方最終回到談判桌。另一方面，《路透社》則披露，白宮幕僚早已針對共和黨可能失去國會多數的情況，進行長達數個月的準備，研擬如何透過總統的行政權，繼續推動移民、關稅及政府支出等政策，顯示川普政府已開始為選後可能出現的國會權力變局，預作部署。
川普放話連續否決法案！欲迫使民主黨回談判桌
根據《紐約郵報》（New York Post）旗下Podcast節目《Pod Force One》，1日公布的專訪內容，川普談到共和黨若在期中選舉失利、民主黨重新控制國會的可能性時，聲稱屆時自己可能就得成為「Mr. Veto」。
川普指出，如果民主黨將法案送到白宮，他就會行使總統否決權，甚至可能連續1、2個月否決相關法案。他認為，當民主黨發現持續提出法案卻不斷遭到否決，只是在浪費時間的話，最終仍會選擇與白宮協商。
川普說：「我想我大概會變成『否決先生』，不過到了某個時候，我們可能還是會達成協議。」
這番談話，反映出川普對於共和黨可能失去國會控制權的政治盤算。期中選舉不僅將決定國會席次分布，也將影響川普未來2年的立法議程。若民主黨重新取得眾議院或參議院控制權，將有更多機會阻擋共和黨法案、監督行政部門，甚至透過國會調查來牽制白宮。
白宮提前數月布局行政權！移民、關稅成政策攻防重點
比起川普公開喊話，更值得關注的，是白宮似乎早已開始準備選後的政策備案。
《路透社》1日報導指出，白宮幕僚數月來持續研究，如果民主黨重新掌握國會，川普政府如何在不依賴國會通過新法案的情況下，繼續推動主要政策。
報導引述白宮官員及知情人士透露，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）、美國行政管理預算局局長沃特（Russell Vought），以及白宮法律顧問夏爾夫（Will Scharf）等人，從今年4月起便在研擬行政措施，評估總統可以運用哪些行政權限推動政策、可能面臨的法律挑戰等等。
民主黨若奪國會控制權...川普恐面臨立法與調查雙重壓力
根據《路透社》報導，共和黨目前在眾議院，以218席對214席維持微弱多數，在參議院則以53席對47席領先，民主黨若要取得2院控制權，分別需要淨增加4席。
若民主黨成功奪回國會至少一院，對川普政府的影響，將不僅限於法案攻防，也可能延伸至政府人事任命、預算及行政監督。
其中，參議院掌握聯邦高階官員及司法官員的人事同意權，若民主黨在這取得多數，將有能力阻擋川普提名的部分行政官員與聯邦法官人選，增加白宮推動人事布局的難度。
更令白宮關注的，還有民主黨可能展開國會調查。《路透社》指出，民主黨眾議院高層及委員會幕僚，已在討論透過聽證會、傳票及文件調閱等方式，調查川普是否曾利用總統職權，讓自己、政治盟友或捐款人士獲利。白宮法律團隊也提醒政治任命官員以及各行政部門主管，面對國會調查、文件要求及傳票時應如何因應。
不過，即使川普真的打算大量運用總統否決權，也不代表國會完全沒有反制能力。依照美國憲法，被總統否決的法案，仍可由眾議院及參議院，分別取得2/3多數來推翻，就算未經總統簽署，也能正式成為法律。此外，總統行政措施若超越法律授權，也可能遭到法院裁定無效。
換言之，即使共和黨失去國會控制權，川普仍握有廣泛行政權力，但民主黨也將取得更多監督與制衡工具，美國政治可能進入行政權vs.國會權力，更加激烈的拉鋸階段。
原文連結：
President Trump reveals how he’ll still be able to get things done if Dems take over after midterms
Trump White House maps path to govern without Congress if Democrats win
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根據《紐約郵報》（New York Post）旗下Podcast節目《Pod Force One》，1日公布的專訪內容，川普談到共和黨若在期中選舉失利、民主黨重新控制國會的可能性時，聲稱屆時自己可能就得成為「Mr. Veto」。
川普指出，如果民主黨將法案送到白宮，他就會行使總統否決權，甚至可能連續1、2個月否決相關法案。他認為，當民主黨發現持續提出法案卻不斷遭到否決，只是在浪費時間的話，最終仍會選擇與白宮協商。
川普說：「我想我大概會變成『否決先生』，不過到了某個時候，我們可能還是會達成協議。」
這番談話，反映出川普對於共和黨可能失去國會控制權的政治盤算。期中選舉不僅將決定國會席次分布，也將影響川普未來2年的立法議程。若民主黨重新取得眾議院或參議院控制權，將有更多機會阻擋共和黨法案、監督行政部門，甚至透過國會調查來牽制白宮。
白宮提前數月布局行政權！移民、關稅成政策攻防重點
比起川普公開喊話，更值得關注的，是白宮似乎早已開始準備選後的政策備案。
《路透社》1日報導指出，白宮幕僚數月來持續研究，如果民主黨重新掌握國會，川普政府如何在不依賴國會通過新法案的情況下，繼續推動主要政策。
報導引述白宮官員及知情人士透露，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）、美國行政管理預算局局長沃特（Russell Vought），以及白宮法律顧問夏爾夫（Will Scharf）等人，從今年4月起便在研擬行政措施，評估總統可以運用哪些行政權限推動政策、可能面臨的法律挑戰等等。
民主黨若奪國會控制權...川普恐面臨立法與調查雙重壓力
根據《路透社》報導，共和黨目前在眾議院，以218席對214席維持微弱多數，在參議院則以53席對47席領先，民主黨若要取得2院控制權，分別需要淨增加4席。
若民主黨成功奪回國會至少一院，對川普政府的影響，將不僅限於法案攻防，也可能延伸至政府人事任命、預算及行政監督。
其中，參議院掌握聯邦高階官員及司法官員的人事同意權，若民主黨在這取得多數，將有能力阻擋川普提名的部分行政官員與聯邦法官人選，增加白宮推動人事布局的難度。
更令白宮關注的，還有民主黨可能展開國會調查。《路透社》指出，民主黨眾議院高層及委員會幕僚，已在討論透過聽證會、傳票及文件調閱等方式，調查川普是否曾利用總統職權，讓自己、政治盟友或捐款人士獲利。白宮法律團隊也提醒政治任命官員以及各行政部門主管，面對國會調查、文件要求及傳票時應如何因應。
不過，即使川普真的打算大量運用總統否決權，也不代表國會完全沒有反制能力。依照美國憲法，被總統否決的法案，仍可由眾議院及參議院，分別取得2/3多數來推翻，就算未經總統簽署，也能正式成為法律。此外，總統行政措施若超越法律授權，也可能遭到法院裁定無效。
換言之，即使共和黨失去國會控制權，川普仍握有廣泛行政權力，但民主黨也將取得更多監督與制衡工具，美國政治可能進入行政權vs.國會權力，更加激烈的拉鋸階段。
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President Trump reveals how he’ll still be able to get things done if Dems take over after midterms
Trump White House maps path to govern without Congress if Democrats win