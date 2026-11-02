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▲黃星樺（左）與李文儀（右）共同擔任主持人，彩排當天在後台留下多張合照。（圖／黃星樺IG＠hsinhuayellowstar ）

2026台北市長候選人電視辯論會在10月31日舉行，當天活動由TVBS主播黃星樺以及三立主播李文儀共同主持，在辯論進行到「交叉詰問」的階段時，沈伯洋突然邀請蔣萬安「再約一次辯論」，甚至提議「等一下晚點加LINE也可以」，不只讓電視機前的觀眾笑出來，就連主持人黃星樺也忍不住笑場，她事後也為此道歉：「沒憋住笑請見諒。」沈伯洋日前在辯論會上當面提出可以跟蔣萬安「加LINE」，再約一次辯論會，突如其來的邀約讓現場嚴肅氣氛瞬間變得有些輕鬆幽默，就連黃星樺也忍不住笑出來，另一名主持人李文儀的表情則看起來像是在努力憋笑，這段畫面事後被網友單獨剪出來，在社群上瘋傳，引發討論。不少人看了也笑翻留言：「原來不是只有我發現，兩位應該憋得很辛苦」、「超好笑真的憋不住，以後辯論不要12點，吃午餐真的很痛苦」、「主持人有偷笑，我都聽到了」。雖然大部分網友都覺得這是主播真性情的展現，不過也有少部分的網友認為，黃星樺笑出來的行為不夠專業。對此，黃星樺在辯論會結束的當晚也於IG發文，道歉直呼：「沒憋住笑請見諒。」而她對於這次的辯論會，能和李文儀共同擔任主持人，也感到非常榮幸，同時呼籲大家記得回家投票：「有幸擔任跟 @wenili930 （李文儀帳號）擔任穿針引線的主持人，見證民主社會公開討論政見，和而不同的君子之爭，謝謝兩位候選人，還有無數的幕後工作人員，11/28記得投下神聖一票喔！」據悉，黃星樺是世新大學新聞學系第95屆畢業生，年紀估算約40歲出頭，過去曾當過TVBS上海駐點記者、節目專題記者，約莫2018年開始才坐上主播台，還主持TVBS新聞網節目《1900重點直播》、《新聞樺重點》，IG目前有1.6萬人追蹤，還曾拍過自己拿吉他自彈自唱的影片，相當多才多藝。