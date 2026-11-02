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日本前AV女優浜崎真緒（濱崎真緒）在2024年8月引退後，轉戰當DJ並定居於香港。不料她在上個月31日萬聖節當天，晚間於尖沙嘴私人會所表演，與現場人員玩遊戲時竟被下藥，整個人癱倒在地，緊急送醫後檢驗出4種毒品反應。而港媒也曝光現場影片，她的經紀人在大街上緊抱坐在輪椅上的浜崎真緒，一邊安撫她情緒，一邊痛斥夜店負責人，火爆場面全曝光。在浜崎真緒傳出在私人會所表演，慘遭下藥送醫的消息曝光後，港媒《香港01》也隨後公開現場影片，只見大街上癱坐在輪椅的浜崎真緒看起來非常不安，低著頭抱住一旁男經紀人的腰，經紀人則一邊摸她頭安撫情緒，一邊指著夜店女負責人痛罵，負責人先不斷揮手說：「不要小題大作，你不要這樣。」經紀人則不滿回：「妳自己講，妳想怎樣？既然是在妳這個地方發生的，我也不追究是誰的責任了，明天再跟妳溝通。」負責人見經紀人情緒激動，便先轉身離開。回顧事件起源，浜崎真緒在31日晚間完成灣仔餐廳的表演後，被熟客邀約到尖沙嘴的某私人會所繼續表演，經紀人一開始以不接私人邀約婉拒，但對方不斷強調非常安全，便一起前往。不料在酒局玩「大話骰（吹牛骰）」的遊戲時因失敗而被懲罰喝酒，接過一名陌生男子給的不明飲品，她當下先詢問經紀人是否為威士忌、能不能喝，經紀人試喝一口，感覺口感甜甜的，誤以為是普通的雞尾酒而未加阻止並飲用。不料喝完大約在凌晨3點半左右，她又喝了一杯陌生男子遞上的柳橙汁，接著便出現肢體抽搐、無法動彈及幻覺等嚴重不適症狀，她先強忍不適完成表演，結束後就直接癱倒在地，被緊急送往醫院搶救並轉入加護病房。而目前浜崎真緒已清醒，但體內被檢查出古柯鹼、搖頭丸、硝西泮及「Happy 水」等4種違禁藥物及毒品成分，所以仍需住院觀察，全案已經交由香港警方接手調查。