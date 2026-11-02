全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），近日遭遇重大資安事件，雖然承諾補足大部分遭竊資產，也逐步恢復主要加密貨幣的提款服務，但用戶信心似乎尚未完全恢復。根據《路透社》報導，幣安1日重新開放部分提款後，短時間內出現大規模資金外流，淨流出金額約36.4億美元，顯示即使交易所承諾會承擔損失，資安疑慮仍可能引發用戶撤資。
恢復提款後用戶急撤資 單日淨流出36.4億美元
報導指出，幣安在重大資安事件後，已於1日分階段恢復部分加密貨幣的提款服務，包括比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）、瑞波幣（XRP）及狗狗幣（Dogecoin）等主要資產。
不過，提款服務重新開放後，用戶隨即出現大量的資金轉出，截至1日15時30分（GMT），平台淨流出金額約36.4億美元，相當於平台資產規模的2.1%。
另一方面，加密貨幣數據平台DefiLlama估計，幣安當日資金淨流出規模更達43.6億美元，與幣安提供的數據存在差異，反映不同平台對於資金流動的統計口徑並不完全相同。
對此，幣安表示，提款需求在初期激增後，已逐漸趨於穩定，平台存款也維持一定規模，強調資金流出相較於整體管理資產規模，仍算是有限。
幣安承諾補足95%損失 仍難立即挽回用戶信心
這次資金外流，與幣安近期發生的重大資安事件有關，涉及約63億美元加密資產遭竊，美國聯邦調查局（FBI）將攻擊歸因於北韓政府支持的駭客組織「TraderTraitor」。
面對巨額損失，幣安表示，已透過公司資金、用戶安全基金（SAFU）以及其他儲備，補足約95%的受影響資產，並承諾承擔相關損失。至於剩餘約5%，則涉及流動性較低的代幣，仍需要時間處理。
儘管幣安展現積極態度，部分用戶仍選擇將資金轉往其他平台或個人錢包，顯示交易所能否承擔損失，與用戶是否願意繼續將資產存放在平台，是不同層次的問題。
資安事件衝擊交易所信任...資產安全成市場關注焦點
加密貨幣交易所的競爭，不僅涉及交易量、手續費及流動性，平台資產安全、儲備透明度以及風險管理能力，同樣是影響用戶信心的重要因素。
對加密貨幣市場而言，接下來值得觀察的焦點，包括幣安能否持續穩定提款及存款流量、是否進一步公開資產安全與補償細節，以及用戶資金是否重新流回平台。
這起事件也再次凸顯，加密貨幣交易所的經營風險，不只來自市場價格波動，資安防護、客戶信任，同樣可能左右平台的長期競爭力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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報導指出，幣安在重大資安事件後，已於1日分階段恢復部分加密貨幣的提款服務，包括比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）、瑞波幣（XRP）及狗狗幣（Dogecoin）等主要資產。
不過，提款服務重新開放後，用戶隨即出現大量的資金轉出，截至1日15時30分（GMT），平台淨流出金額約36.4億美元，相當於平台資產規模的2.1%。
另一方面，加密貨幣數據平台DefiLlama估計，幣安當日資金淨流出規模更達43.6億美元，與幣安提供的數據存在差異，反映不同平台對於資金流動的統計口徑並不完全相同。
對此，幣安表示，提款需求在初期激增後，已逐漸趨於穩定，平台存款也維持一定規模，強調資金流出相較於整體管理資產規模，仍算是有限。
幣安承諾補足95%損失 仍難立即挽回用戶信心
這次資金外流，與幣安近期發生的重大資安事件有關，涉及約63億美元加密資產遭竊，美國聯邦調查局（FBI）將攻擊歸因於北韓政府支持的駭客組織「TraderTraitor」。
面對巨額損失，幣安表示，已透過公司資金、用戶安全基金（SAFU）以及其他儲備，補足約95%的受影響資產，並承諾承擔相關損失。至於剩餘約5%，則涉及流動性較低的代幣，仍需要時間處理。
儘管幣安展現積極態度，部分用戶仍選擇將資金轉往其他平台或個人錢包，顯示交易所能否承擔損失，與用戶是否願意繼續將資產存放在平台，是不同層次的問題。
資安事件衝擊交易所信任...資產安全成市場關注焦點
加密貨幣交易所的競爭，不僅涉及交易量、手續費及流動性，平台資產安全、儲備透明度以及風險管理能力，同樣是影響用戶信心的重要因素。
對加密貨幣市場而言，接下來值得觀察的焦點，包括幣安能否持續穩定提款及存款流量、是否進一步公開資產安全與補償細節，以及用戶資金是否重新流回平台。
這起事件也再次凸顯，加密貨幣交易所的經營風險，不只來自市場價格波動，資安防護、客戶信任，同樣可能左右平台的長期競爭力。
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