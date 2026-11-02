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東北季風今午後南下！北台灣、東半部晚上變天有雨

▲本周兩波東北季風影響迎風面天氣，北台灣降溫較為明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

北台灣2階段變天！周五迎更強東北季風

週五至下週日（6至8日）另一波東北季風南下，影響比較久、水氣也逐漸增多，迎風面有局部短暫雨，北臺轉涼。

▲未來一周台灣受到2波東北季風影響，迎風面有雨，宜蘭雨勢有較大機會。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

煙花颱風路徑大迴轉！今向西衝、明起北轉大轉彎

▲根據氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，今日太平洋高壓再增強，中颱「煙花」路徑轉偏西，明（3日）起逐漸轉北、再轉向東北大迴轉。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

本周東北季風將分成2波接力影響台灣，提醒民眾注意天氣變化。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，今日各地晴朗，下午東北季風南下，北台雲量漸增、氣溫漸降；晚起至明（3）日大臺北、東半部轉有局部短暫雨的機率。針對本周天氣情況，吳德榮分析，今日白天偏熱、晚偏涼；明日北台稍轉涼，中南部白天熱、早晚涼。今日各地區氣溫如下：北部18至30度、中部19至34度、南部21至35度、東部18至33度。到了周三、四（4、5日）東北季風減弱，水氣減少，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。氣象專家林得恩亦在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」提到，，其他地區則維持多雲到晴天氣型態，而針對煙花颱風最新動態，吳德榮指出，根據氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，今日太平洋高壓再增強，中颱「煙花」路徑轉偏西，明（3日）起逐漸轉北、再轉向東北大迴轉，並將逐漸減弱、變性。根據最新歐洲（ECMWF）AI模式模擬顯示，「煙花」系集平均路徑與「路徑潛勢預測圖」類似；系集成員分散兩側，顯示模擬路徑的「不確定性」。