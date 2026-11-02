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▲啊潔（如圖）分享跟姊姊阿蘋一起去日本大眾澡堂，被日本女生狂盯身材的經驗。（圖／翻攝自啊潔FB）

YTR雙胞胎姊妹「蘋蘋澎澎」因有甜美臉蛋與G級好身材，受到大批粉絲關注，在YouTube擁有30萬訂閱。而妹妹啊潔昨（1）日在社群透露，前年首次跟姊姊阿蘋去日本，並體驗當地大眾澡堂，沒想到兩人一進去，就因超狂身材被猛盯，讓她傻眼驚呼：「我原本以為日本女生都很害羞內向。」啊潔昨日在社群透露，前年跟姊姊第一次去日本，並非常期待的體驗了當地的大眾澡堂，「女生們會脫光光哇，然後呢感情很好的一起泡澡。」但她同時也想到日本人個性較害羞，「就是她們這樣坦誠相見的時候不會很害羞嗎？」沒想到一進去後完全顛覆她的想像，「一開始進去的時候就脫光光了嘛，然後也不敢亂看，我們就發現那些很害羞的日本女生，在我跟阿蘋一進去的時候，她們就突然那樣子（狂盯），一直直勾勾的這樣盯著我們看。呃，就是盯著某個地方看，就這樣一臉驚恐的樣子。」讓兩人都非常傻眼，沒想到日本女生會這麼赤裸裸地盯著，「從此顛覆了我對日本女生很含蓄內向的觀念。」啊潔也在文中無奈表示：「我原本以為日本女生都很害羞內向，沒想到會這麼的坦承大方？」引發許多網友討論，「我的話可能會害羞的偷看，盯著看真的很直接耶」、「妳們嚇到人家了」、「因爲目標明顯吧」、「女生通常也很喜歡欣賞身材好的女生！」