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美國佛羅里達州當地時間1日發生一起空難，一架載有9人的Learjet 60商務噴射機，在棕櫚灘郡（Palm Beach County）一處住宅區附近墜毀，機上9人全數罹難。飛機原定從德州奧斯汀飛往巴哈馬北伊柳塞拉島，卻在飛行途中發生異常，最後墜落並引發大火。綜合《CNN》等外媒報導，航管通訊紀錄顯示，飛行員在事故發生前，曾向航管人員通報機身結冰以及遭遇亂流，並表示飛機受到明顯震動影響。隨後，飛行員要求爬升高度，試圖應對當時的飛行狀況，但飛機情況似乎持續惡化。令人震驚的是，飛行員隨後發出的緊急求救訊號，對照飛航追蹤資料，飛機在最後階段出現急速下降，飛行員喊著：「我們正在以每分鐘8000英尺的速度下降—緊急求救，緊急求救—我們正在以每分鐘10000英尺的速度下降...我們超速了，以每分鐘20000英尺的速度下降…我們要墜毀了。」事故發生後，當地警消人員迅速趕往現場，飛機撞擊地面後，引發劇烈爆炸及火勢，周邊道路也因此封閉。目前已確認機上9人全部死亡，至於地面是否另有傷亡，仍待官方進一步確認。報導指出，當地政府正在疏散附近約600位居民。報導還提到，事故地點距離美國總統川普（Donald Trump）的海湖莊園（Mar-a-Lago）並不遠，大約10多公里。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）證實了這起​​事故，形容這是一場「可怕的悲劇」。美國國家運輸安全委員會（NTSB）已派遣調查小組前往現場，並與聯邦航空總署（FAA）合作，調查飛機殘骸、飛航紀錄及航管通訊資料。飛行員曾通報的結冰及亂流，是否與墜機有直接相關，仍須進一步鑑定。原文連結：