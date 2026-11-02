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▲席曼寧（右）與黃曉明（左）對戲，一直被張菲（中）搞笑打斷。（圖／翻攝自YouTube@‪中視經典綜藝）

▲席曼寧身材曼妙，美得相當有韻味。（圖／翻攝自FB@席曼寧---心心相席粉絲團）

女星席曼寧29年前曾和林煒合拍電視劇《我永遠愛你》，飾演一名罹患乳癌的女子，該劇近日被粉絲挖出來重溫，她在劇中被林煒稱讚：「你胸部好美」，好身材也因此引發討論，不少粉絲更稱讚她才是「台灣第一美胸」。而過去席曼寧曾在綜藝節目上與黃曉明對戲，飾演談分手的情侶，當時她一彎腰，傲人上圍全被看光，就連坐在黃曉明隔壁的張菲也都忍不住看呆。席曼寧過去曾與黃曉明同台上張菲主持的《綜藝大哥大》，當時節目組出題要考黃曉明演技，張菲故意CUE席曼寧上台跟他一起搭戲；劇情是席曼寧要飾演空姐，黃曉明則是搭機乘客，想跟她見面提分手。張菲要席曼寧上來演後，還自己加戲說要當隔壁乘客，而當席曼寧過去幫他點餐時，一彎腰，低胸的上衣立刻讓她的好身材無所遁形，張菲直接害羞移開目光，黃曉明最後也演不下去，一直被張菲的搞笑舉動帶歪，只有席曼寧真的入戲，還眼眶含淚，令粉絲拍手叫好。席曼寧當時在節目上還被張菲稱讚長得很美、有氣場，彷彿是「大哥的女人」，他更好奇詢問席曼寧為何遲遲不想結婚，席曼寧則笑說：「因為你追了這麼多人，從來沒有追過我啊」，讓張菲瞬間害羞，開玩笑回答：「那怎麼不早一點說？就這樣子讓歲月蹉跎」。而現年63歲的席曼寧依舊未婚，她曾坦言，因為看到爸媽生5個孩子，一輩子被家庭束縛、犧牲個人自由，她不願陷入這樣的處境，所以交往過很多男友，都沒有真的動心想結婚的，如今非常享受單身生活；加上她早年就靠著拍戲買了許多房子，之前已陸續賣掉3處，早已實現財富自由，不用為錢苦惱，閒暇時就修習佛法，打坐放空等，晚年日子過得很愜意。