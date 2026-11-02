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辯論前才掛病號 蔣萬安：破音大家包涵

吳萼洋8年後又出現 仍不忘蜂蜜檸檬

台北市長首場電視辯論會31日登場，台北市長蔣萬安在會前傳出身體不適、取消公開行程，辯論當天現身時雖表示身體已恢復得不錯，但喉嚨仍有些沙啞，還向大家打預防針：「等一下如果破音，大家多多包涵。」沒想到這段話也釣出8年前台北市長選戰的「蜂蜜檸檬哥」吳萼洋，他轉發蔣萬安辯論前影片，仍不忘推廣招牌蜂蜜檸檬，提醒「別忘了喝蜂蜜檸檬，讓聲音變強」。蔣萬安在10月28日結束行程後身體不適，隨即取消後續公開行程休養，直到31日辯論會當天才重新露面。當天他穿著深藍色西裝抵達會場，被問到身體狀況時表示，整體恢復得滿好，只是喉嚨仍有點沙啞、不太舒服，「等等如果破音，大家多包涵」。蔣萬安也透露，出門前吃了妻子石舫亘掃街時收到的包子，二寶、三寶還特別親了他一下，妻子也給了深情擁抱，讓他「元氣滿滿」。至於辯論策略，他表示會把4年政績及未來台北願景向市民報告，也願意與民進黨候選人沈伯洋就各項議題討論。而蔣萬安1句「怕破音」，也讓2018年台北市長選戰的經典人物吳萼洋再度受到注意。吳萼洋轉發相關影片時，不改當年風格，再次推薦蜂蜜檸檬，提醒蔣萬安「別忘了喝蜂蜜檸檬，讓聲音變強」。事實上，隨著今年台北市長辯論落幕，2018年的政見發表會片段也再次被網友翻出。當年共有柯文哲、丁守中、姚文智、李錫錕及吳萼洋5人同台，其中最令人印象深刻的橋段之一，就是吳萼洋在正式辯論場合大談蜂蜜檸檬的保健效果，甚至直接開唱〈愛江山更愛美人〉，成為當年辯論最具記憶點的畫面之一，而大批民眾近日爭相重溫相關片段，爆笑不斷。