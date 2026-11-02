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美國總統川普（Donald Trump）再度對伊朗發出軍事威脅，他上週末在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）接受媒體訪問時表示，美國目前仍有1、2個伊朗目標需要處理，聲稱只需要10分鐘就能完成攻擊，更直接點名伊朗神祕地下設施「鎬山」（Pickaxe Mountain），暗示美軍可能進一步擴大對伊朗核相關設施的打擊。綜合外媒報導，當時媒體詢問，是否會重新對伊朗開戰，對此川普回應，美國並不急著達成協議或採取行動，宣稱美軍已摧毀伊朗的海軍、空軍、防空系統以及大量軍事製造能力。川普還說，與伊朗的談判進展還算順利，但伊朗伊斯蘭共和國「不太可靠」；他也坦言，仍有1、2個目標需要處理，強調美國已有相關計畫，可以在10分鐘內完成。川普特別提到的鎬山，是位於伊朗納坦茲（Natanz）核設施附近的地下隧道設施，距離德黑蘭約220公里。該設施自2020年開始興建，外界認為可能用於存放或製造先進離心機，地下深度估計至少達100公尺，被視為伊朗核計畫中，具有戰略重要性的設施。不過，目前鎬山究竟是否已投入運作、內部是否存放濃縮鈾等細節，外界仍無法確認，伊朗也否認在該設施進行核活動。由於設施深入山體，防護程度受到關注，也讓川普此次公開點名，格外引發外界注意。另一方面，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）10月31日表示，川普尚未決定是否對伊朗發動新一輪攻擊，如果能透過外交途徑解決，美國仍願意談判。換言之，儘管川普再次釋出軍事威脅，美伊之間仍存在外交協商空間，接下來是否在美國期中選舉後採取進一步軍事行動，將成為國際關注焦點。原文連結：