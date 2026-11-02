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球員卡年份與系列名稱 評級與卡片特色規格 成交金額（美元／換算台幣） 備註 2017 Flawless Logoman 簽名卡 PSA 9／簽名10，嵌實戰球衣Logoman 420萬美元（約1.34億台幣） Kobe個人單獨球員卡歷史新高 1997 Metal Universe PMG綠寶石卡 PSA 5，全球極度稀缺限量10張 315萬美元（約1.01億台幣） 2026年4月成交，曾改寫歷史紀錄 2007-08 Exquisite 雙Logoman簽名卡 PSA 6，與喬丹（Michael Jordan）同卡 1293.2萬美元（約4.13億台幣） 全體育史最高價球員卡紀錄保持者

已故洛杉磯湖人傳奇巨星「黑曼巴」柯比（Kobe Bryant）的收藏品身價再度突破天際！根據球員卡資深內部人士葛雷（Adam Gray）證實，一張Kobe於2017年推出的帕尼尼「Flawless Logoman」實戰球衣簽名卡在週日正式以天價的420萬美元（約合新台幣1.34億元）完成私人交易，一舉粉碎今年4月才寫下的紀錄，正式登頂Kobe個人球員卡歷史上的最高售價紀錄，同時也是該品牌系列史上成交金額第二高的夢幻逸品。這張打破紀錄的球卡出自2017年帕尼尼頂級系列「Flawless」，製作於Kobe退役後兩年，卡面鑲嵌了Kobe在比賽中親自穿過的球衣NBA「Logoman」標誌與親筆簽名，經權威機構PSA評定為卡況9分、簽名10分的近乎完美品相。這筆交易由賣家「Secure」與買家Instagram用戶「Pokecolor6666_」拍板定案，不僅在收藏界掀起滔天巨浪，更將Kobe個人卡的行情推向無人能及的全新高度。此前Kobe個人球員卡的最高價紀錄，是今年4月由平台Alt以315萬美元（約合新台幣1億元）收購的1997年「Metal Universe PMG綠寶石卡」（PSA 5評級），該張卡片全美僅限量生產10張；如今這張2017年Logoman簽名卡以420萬美元強勢超車，短時間內將紀錄天花板再次大幅拔高逾百萬美元。事實上，放眼整個體育歷史，成交價最昂貴的「終極神卡」同樣流淌著Kobe的傳奇血脈。一張2007-08年Upper Deck Exquisite系列、由喬丹（Michael Jordan）與Kobe兩大分衛圖騰共同簽名並鑲嵌雙Logoman的全球唯一神卡（1-of-1，PSA 6評級），在2025年8月23日 Heritage Auctions 拍賣會上以不可思議的1293.2萬美元（約合新台幣4.13億元）落槌，至今仍是體育收藏史上無可撼動的最高峰。Kobe在2015-16賽季告別戰狂飆60分震撼謝幕，生涯奪下5座NBA總冠軍、2座FMVP、1座年度MVP、18度入選全明星賽並締造無數不朽戰役。對於全球無數球迷與收藏家而言，這張420萬美元的球卡已不僅是一張昂貴的紙片，而是曼巴精神與傳奇歲月在現實世界中凝聚的無價圖騰。