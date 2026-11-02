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▲孫芸芸（右）經常飛往澳洲與女兒廖思惟（左）待在一起，幫忙顧小孩。（圖／翻攝自廖思惟小紅書）

▲廖思惟（右）在廖鎮漢（左）過生日時，分享過父女過馬路的背影照。（圖／翻攝自廖思惟小紅書）

▲廖思惟（右）2020年時，曾和廖鎮漢（右）一起現身微風集團尾牙。（圖／NOWNEWS資料照）

台灣第一名媛孫芸芸與微風董座廖鎮漢結婚27年，過去經常曬恩愛，但近年卻越來越少同框，如今更傳出分居消息；友人爆料孫芸芸近年幾乎都不在台灣，疑似已搬到澳洲定居，幫女兒廖思惟一起顧小孩，她與廖鎮漢也因此傳出婚變。對此，孫芸芸本人回應，婚姻狀況沒有問題，還是有住在台灣，出國只是為了看小孩。據《鏡週刊》報導，廖鎮漢與孫芸芸近年鮮少公開露面，上一次同框還是2023年，加上孫芸芸友人爆料「她現在幾乎不在台灣活動」，僅偶爾返台，讓人好奇雙方是否已經分居，婚變消息瘋傳。對此，孫芸芸本人出面回應，坦言自己去澳洲是為了看小孩，婚姻狀況沒有問題，看來她升格「辣嬤」之後，很享受顧孫的日常。而廖鎮漢今年則未公開露面過，唯一一張背影照，是孫芸芸掌鏡拍下的父女散步照片；只見廖鎮漢與廖思惟並肩過馬路，一家人感情融洽。至於廖思惟為何住在澳洲，主要是她在當地就讀邦德大學（Bond University），非常喜歡澳洲的生活步調，因此即便畢業後也未返台。加上她在澳洲未婚生子，返台恐遭受媒體目光追焦，因此廖思惟近年還是待在澳洲居多，僅過年過節時會返台。