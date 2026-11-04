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小孟老師分析今（4）日12星座運勢。牡羊座：工作：提高技術能力感情：愛情桃花增加財運：研究生技類股幸運色：霧灰藍貴人：獅子座小人：射手座金牛座：工作：好運就在路上感情：互相體諒包容財運：相信就有財富幸運色：栗子棕貴人：處女座小人：摩羯座雙子座：工作：求新開拓市場感情：購買溫馨禮物財運：品牌價值暴增幸運色：玫瑰紫貴人：天秤座小人：水瓶座巨蟹座：工作：適應環境變化感情：感受家庭溫暖財運：利潤穩定成長幸運色：松石綠貴人：天蠍座小人：雙魚座獅子座：工作：事業爭取就有感情：好的轉機來臨財運：經營規模擴大幸運色：暖陽黃貴人：射手座小人：牡羊座處女座：工作：獲得優異績效感情：自我要求形象財運：財務自由在望幸運色：海藍色貴人：摩羯座小人：金牛座天秤座：工作：得到主管幫助感情：積極找尋桃花財運：獲得高額績效幸運色：銀灰色貴人：水瓶座小人：雙子座天蠍座：工作：領導創新項目感情：與親友更互動財運：投資精準命中幸運色：明黃色貴人：雙魚座小人：巨蟹座射手座：工作：工作流程改進感情：結識異性朋友財運：研究被動元件幸運色：棗紅色貴人：牡羊座小人：獅子座魔羯座：工作：事業企圖心旺感情：感情受到照顧財運：金融收穫頗豐幸運色：蘋果綠貴人：金牛座小人：處女座水瓶座：工作：和善有吸引力感情：誠懇表達心意財運：多找配息基金幸運色：薰衣草灰貴人：雙子座小人：天秤座雙魚座：工作：注意睡眠品質感情：曖昧指數攀升財運：訂單接連不斷幸運色：藏青色貴人：獅子座小人：天蠍座