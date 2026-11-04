小孟老師分析今（4）日12星座運勢。
牡羊座：
工作：提高技術能力
感情：愛情桃花增加
財運：研究生技類股
幸運色：霧灰藍
貴人：獅子座
小人：射手座
金牛座：
工作：好運就在路上
感情：互相體諒包容
財運：相信就有財富
幸運色：栗子棕
貴人：處女座
小人：摩羯座
雙子座：
工作：求新開拓市場
感情：購買溫馨禮物
財運：品牌價值暴增
幸運色：玫瑰紫
貴人：天秤座
小人：水瓶座
巨蟹座：
工作：適應環境變化
感情：感受家庭溫暖
財運：利潤穩定成長
幸運色：松石綠
貴人：天蠍座
小人：雙魚座
獅子座：
工作：事業爭取就有
感情：好的轉機來臨
財運：經營規模擴大
幸運色：暖陽黃
貴人：射手座
小人：牡羊座
處女座：
工作：獲得優異績效
感情：自我要求形象
財運：財務自由在望
幸運色：海藍色
貴人：摩羯座
小人：金牛座
天秤座：
工作：得到主管幫助
感情：積極找尋桃花
財運：獲得高額績效
幸運色：銀灰色
貴人：水瓶座
小人：雙子座
天蠍座：
工作：領導創新項目
感情：與親友更互動
財運：投資精準命中
幸運色：明黃色
貴人：雙魚座
小人：巨蟹座
射手座：
工作：工作流程改進
感情：結識異性朋友
財運：研究被動元件
幸運色：棗紅色
貴人：牡羊座
小人：獅子座
魔羯座：
工作：事業企圖心旺
感情：感情受到照顧
財運：金融收穫頗豐
幸運色：蘋果綠
貴人：金牛座
小人：處女座
水瓶座：
工作：和善有吸引力
感情：誠懇表達心意
財運：多找配息基金
幸運色：薰衣草灰
貴人：雙子座
小人：天秤座
雙魚座：
工作：注意睡眠品質
感情：曖昧指數攀升
財運：訂單接連不斷
幸運色：藏青色
貴人：獅子座
小人：天蠍座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
工作：提高技術能力
感情：愛情桃花增加
財運：研究生技類股
幸運色：霧灰藍
貴人：獅子座
小人：射手座
金牛座：
工作：好運就在路上
感情：互相體諒包容
財運：相信就有財富
幸運色：栗子棕
貴人：處女座
小人：摩羯座
雙子座：
工作：求新開拓市場
感情：購買溫馨禮物
財運：品牌價值暴增
幸運色：玫瑰紫
貴人：天秤座
小人：水瓶座
巨蟹座：
工作：適應環境變化
感情：感受家庭溫暖
財運：利潤穩定成長
幸運色：松石綠
貴人：天蠍座
小人：雙魚座
獅子座：
工作：事業爭取就有
感情：好的轉機來臨
財運：經營規模擴大
幸運色：暖陽黃
貴人：射手座
小人：牡羊座
處女座：
工作：獲得優異績效
感情：自我要求形象
財運：財務自由在望
幸運色：海藍色
貴人：摩羯座
小人：金牛座
天秤座：
工作：得到主管幫助
感情：積極找尋桃花
財運：獲得高額績效
幸運色：銀灰色
貴人：水瓶座
小人：雙子座
天蠍座：
工作：領導創新項目
感情：與親友更互動
財運：投資精準命中
幸運色：明黃色
貴人：雙魚座
小人：巨蟹座
射手座：
工作：工作流程改進
感情：結識異性朋友
財運：研究被動元件
幸運色：棗紅色
貴人：牡羊座
小人：獅子座
魔羯座：
工作：事業企圖心旺
感情：感情受到照顧
財運：金融收穫頗豐
幸運色：蘋果綠
貴人：金牛座
小人：處女座
水瓶座：
工作：和善有吸引力
感情：誠懇表達心意
財運：多找配息基金
幸運色：薰衣草灰
貴人：雙子座
小人：天秤座
雙魚座：
工作：注意睡眠品質
感情：曖昧指數攀升
財運：訂單接連不斷
幸運色：藏青色
貴人：獅子座
小人：天蠍座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。