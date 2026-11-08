我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Selina在MV中喜歡黃騰浩（左），拒絕相親。（圖／翻攝自YouTube＠華研國際）

▲很多人回顧這支MV，是為了看Hebe送早餐。（圖／翻攝自YouTube＠華研國際）

▲黃騰浩約3位女生吃飯，公開自己不交女朋友的秘密。（圖／翻攝自YouTube＠華研國際）

▲黃騰浩（左）和原本要與Selina相親的對象交往。（圖／翻攝自YouTube＠華研國際）

近來掀起「上古風潮」，20年前的戲劇、歌曲都被拿出來重新討論，其中S.H.E的經典歌曲〈不作你的朋友〉MV劇情非常前衛，Selina、Hebe和Ella都喜歡男主角黃騰浩，而黃騰浩對她們都很好，也一直不給承諾，看起來就像渣男在釣魚，突然有一天黃騰浩約她們一起吃飯，介紹自己的對象，才發現原來他是同志，讓3個女生傻眼。近來「花系列」電視劇受到許多討論，然而不只是戲，許多歌曲的MV劇情也相當精彩，像是S.H.E 2005年發行的〈不作你的朋友〉，Selina飾演富家千金，爸爸想幫她安排相親，司機黃騰浩帶她逃跑。黃騰浩問她，「妳爸幫妳相親，不好嗎？」Selina說，「有你就夠啦！」後來黃騰浩和好朋友Hebe一起去籃球場，問Hebe喜歡哪一個，可以幫她介紹，Hebe瞬間臉垮，在場上打球的Ella走過來問黃騰浩，「你女朋友？」黃騰浩說，「不是啦！」接著3個女生都不約而同問黃騰浩，為什麼不交女朋友，但只要聽到這個問題，黃騰浩都會大哭回應，看起來超像渣男在放線，沒想到某天，黃騰浩約了她們3個到家裡吃飯，介紹自己的對象，竟然是當初原本要和Selina相親的男生，讓3個女生超驚訝，但也露出祝福的微笑。不少網友直呼，這首歌在20年前以同志感情作為主題算是非常前衛，且3女追1男的劇情也很灑狗血，「雖然現在完全覺得是日常會發生的事情，但這結局當時真的沒料到」、「這首歌在那時候真的好紅」、「僅次天灰最多人喜歡的歌曲」。值得一提的是，〈不作你的朋友〉MV導演是周杰倫，當時他剛拿下金馬新人就跨足幕後，替好朋友執導MV，他當時還說，為了體恤演員，能提早收工就會提早，也怕臨時演員等太久，所以就先拍臨時演員，把主演放著，讓Selina抱怨，「不是這樣的吧！」