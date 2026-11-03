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在高雄、台北接連成功舉辦六都唯二的市長政見辯論會後，兩座城市將再次寫下跨越南北、相互應援的新篇章。高雄市長候選人賴瑞隆將於11月7日（六）在岡山舉辦「北高隆洋」大會，台北市長候選人沈伯洋也將透過遠端形式應援，讓「隆捲風」與「洋流」隔空三百多公里交會，不僅展現照顧「北高雄」的決心，更象徵「北、高」相互勉勵、攜手突破挑戰的精神。賴瑞隆表示，距離11月28日投票日越來越近，會戒慎恐懼、全力以赴，這次特別邀請好戰友沈伯洋，透過特殊的方式向北高雄的鄉親發表短講，象徵海洋首都高雄、行政首都台北的情誼，並傳遞台灣人追求進步、勇敢突破的精神，更希望透過交流學習，凝聚帶動台灣向前的力量。賴瑞隆競選總部表示，賴瑞隆與沈伯洋的「隆洋」組合，成為選戰中的創意亮點。今年9月，兩人曾在愛河灣一同划SUP，展現海洋城市的活力；10月更推出結合兩人姓名的「隆總洋」飄帶，吸引支持者發揮創意，以不同方式展現專屬應援風格。此次隔空合體，也讓這股從高雄吹起的「隆捲風」，與來自台北的「洋流」再度交會。賴瑞隆邀請所有「小風扇」、「小水滴」，11月7日一起繫上「隆總洋」飄帶，齊聚岡山，讓氣流匯聚、洋流奔騰，讓北高兩座城市的熱情彼此呼應，乘風破浪，迎接最後階段的挑戰，在11月28日支持五號賴瑞隆、民進黨議員候選人，為高雄締造全新榮耀。「北高隆洋應援大會」將於11月7日（六）下午4時開放入場，地點位於岡山區河華路（阿公店路二段口至前峰路口）。現場除邀請重量級來賓站台，更精心安排多項創意橋段與驚喜彩蛋，希望透過充滿快樂、希望與願景的盛會，讓所有參與的市民朋友感受到高雄持續向前的熱情與信心。