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▲內政部都市計畫委員會今日審議通過捷運黃線Y8站、Y18站聯合開發案，副市長林欽榮率隊說明。（圖／高市府捷運局提供）

▲Y18站聯合開發案，地下聯通系統無縫串聯橘線O10站、衛武營國家藝術文化中心。結合商業中心，打造商業、住宅、藝文鳳山新門戶。（圖／高市府捷運局提供）

內政部都市計畫委員會今日審議通過捷運黃線Y8站、Y18站聯合開發案，透過都市計畫變更及捷運聯合開發，串聯高雄科技大學與高雄高工教育資源，打造Y8站成為結合大學、技職教育與軌道建設的科技產學基地，並通過Y18站變更案，透過完善的地下聯通系統，無縫接軌捷運橘線O10站、衛武營國家藝術文化中心以及三井 LaLaport，成為集結商業、住宅、藝文與交通的鳳山新門戶。高雄市副市長林欽榮表示，高雄高工（雄工）長年來被譽為「南台灣工業人才的搖籃」，擁有全台最深厚的基層技職教育根基，為台灣工業發展輸出無數扎實的技術中堅；而鄰近的國立高雄科技大學（高科大），近年歷經三校合併（國立高雄應用科技大學、國立高雄第一科技大學、國立高雄海洋科技大學）後，一躍成為全台學生人數規模最大的科技大學，具備極強的科研實力與產學合作能量，為南台灣科技產業輸出人才。高雄市政府推動捷運黃線 Y8 站聯合開發案，將結合捷運Y8及輕軌C28站優勢，串聯南台灣最強大的兩大工業與科技學術重鎮，打造科技產學新基地。本案歷經拜訪高科大校長吳忠信教授、雄工校長高瑞賢博士，兩校對於發展高雄AI、半導體與淨零轉型具有強大的使命，同意透過將周邊 1.38 公頃土地變更為捷運開發區，細部計畫劃設10%廣場用地，預計興建3棟大樓，未來將由高科大分回一棟「科技產學中心」，鎖定半導體、AI及智慧製造等前瞻領域，並同步為雄工翻新學生活動中心，攜手建構出從基層技職到高等研究「一條龍」的頂尖人才培育聚落，完成都市計畫變更後，全案預計於 2027 年招商、2032年完工，不僅活化捷運黃線軸帶，更將引領建工商圈轉型，成為南台灣最具指標性的科技產學新地標。捷運局長吳嘉昌表示，本次內政部都委會通過的都市計畫變更案還包括捷運黃線Y18站，該案座落於苓雅與鳳山交界，基地面積0.53公頃，兼具捷運出入口及聯合開發功能，周邊有三井lalaport、高雄市議會，是高市府推動東高雄「鳳山中城計畫」的關鍵核心。透過完善的地下聯通系統，未來將無縫串聯捷運橘線O10站、衛武營國家藝術文化中心以及預計於 2027 年初開幕的「三井 LaLaport 高雄」，成為集結商業、住宅、藝文與交通的鳳山新門戶。