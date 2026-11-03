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1名家住屏東縣的陳姓男子因員警多次電話關懷、登門勸阻，認為警方阻擋發財夢，甚至反指員警才是詐騙集團將高雄警方當成詐騙集團，還反將250萬元交給詐團38歲黃姓車手，警方跨區追緝43公里逮捕黃男，不僅幫陳男保住血汗錢，另查扣他案被害人的40萬元，擴大偵辦。前鎮分局草衙派出所日前偵辦假投資詐欺案件，發現家住屏東的陳姓男子深陷投資騙局，員警多次電話關懷、登門勸阻，陳男卻認為警方阻擋發財夢，甚至反指員警才是詐騙集團。眼見勸阻無效，警方決定改以行動阻詐，跨縣市跟監43公里，成功逮捕38歲黃姓收水手，追回陳男已交付的250萬元。前鎮分局調查，詐團利用假投資APP，以虛構股票、外匯獲利誘使被害人持續投入資金。10月31日上午10時許，警方掌握詐團將向陳男收取250萬元，立即前往屏東埋伏，待款項交付後，沿途緊盯收款動向，一路跟監至高雄仁武區，見時機成熟迅速包圍涉案轎車，當場逮捕黃男，成功攔截遭詐現金。黃男落網後辯稱只是「幫朋友收錢」，更聲稱自己「第一次收錢就被抓」，試圖撇清犯行。然而，警方檢視其手機，發現與詐團聯繫、接收指示及回報收款等對話紀錄，黃男才坦承因經濟壓力擔任收水手。警方另於車內查獲黃男在高鐵左營站收取的40萬元疑似詐欺贓款，讓其「第一次收錢」的說詞更顯可疑。警方當場查扣工作手機2支及現金共290萬元，全案依涉嫌違反《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》等罪嫌，將黃男移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，並持續追查幕後詐騙集團。前鎮分局分局長黃元民提醒，假投資APP常以虛構獲利誘騙民眾持續投入資金，切勿輕信「穩賺不賠」等投資話術，更應重視親友及警方的勸阻。如遇可疑投資邀約或要求私下面交現金，請立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，守護自身財產安全。