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▲台灣特斯拉FSD審查流程。（圖／NOWNEWS專題專案中心製）

▲國民黨立委葛如鈞，收到多個電動車協會團體陳情，於在今（2026）年6月10日，邀集交通部、車輛安全審驗中心（VSCC）開會，釐清FSD審查流程。（圖／記者陳偉周攝）

▲自駕車等級一覽表。（圖／NOWNEWS專題專案中心製）

▲台大機械工程學系教授、無人載具研發設計中心主任李綱，接受NOWNEWS專訪，提出特斯拉開放FSD的3大困境。（圖／記者陳偉周攝）

2026年6月19日，一名駕駛開特斯拉Model 3啟動FSD自動輔助功能，車輛穿梭台南市場精準閃避人潮、車流，影片吸引17萬點閱。交通部曝盼拚年底審查完、開放FSD上路，學者剖析3大困境待解。事實上，該影片發布之際，我國尚未核准特斯拉啟用FSD（Full Self-Driving／自動輔助系統・受駕駛監督）功能，疑似由駕駛人自行破解，拍攝測試影片，與官方無關。何謂FSD功能？根據特斯拉官網指出，在駕駛人監督下，由智慧系統操作車輛，包括路線導航、轉向、變換車道、停車等功能，若系統異常，隨時由駕駛接手。放眼國際，今（2026）年4月10日，荷蘭車輛管理局（RDW）核准特斯拉推出FSD功能。台灣於6月16日接棒申請，經台灣特斯拉汽車有限公司（後簡稱特斯拉）向交通部遞交FSD技術申請文件，盼能儘速開放其功能，保障車主權益。根據特斯拉安全報告統計，全球超過600萬名匿名駕駛，累積約270億行駛公里數，顯示開啟FSD功能，比人類駕駛安全7倍。儘管特斯拉以安全數據替自己打包票，相關功能資料仍須經過交通部審核驗證，才能放行。一名劉姓女車主告訴NOWNEWS，2024年入手特斯拉Model X（台灣已停售），車齡2年多，當初買車時加購EAP（增強版自動輔助駕駛），今年6月底又升級購買FSD，前後總共花了約22萬元。「開特斯拉就像坐在一支大型iPhone裡，車子不只是交通工具，更像個不斷更新的智慧裝置。」她形容，例如EAP召喚功能，遇到狹窄停車位，可透過手機操作，讓車輛自行移動進出車位；另外，自動停車功能也非常實用。「畢竟花了這筆錢，也期待真正體驗它的價值。」她期望台灣能盡快開放完整FSD功能，更強調安全是最重要的前提，除了支持新科技，也期待法規能與時俱進。她希望在系統安全性、道路環境及相關配套都經過充分驗證後，再讓台灣車主安心使用。一場關鍵會議，成為交通部審查FSD敲門磚。長期關注科技發展的國民黨立委葛如鈞，收到多個電動車協會團體陳情，與相關單位來回通信一年多，終於在今（2026）年6月10日，邀集交通部、車輛安全審驗中心（VSCC）等單位，釐清開放特斯拉FSD送審4大流程，特斯拉才於會議完畢6天後，火速遞出申請文件。葛如鈞接受NOWNEWS專訪指出，經會議討論後，已釐清須由駕駛全程監督的Level 2輔助駕駛功能，可依現行制度審查，無須另行修法。他進一步說明，目前正推進道路測試規劃，後續仍須完成測試、報告審查及交通部核定，才能提供車主使用。根據國際汽車工程師學會（SAE）分級，車輛駕駛自動化分為Level 0至Level 5，共6個等級，差別在於駕駛人與系統的介入程度。Level 0由人全程開車；Level 1可協助控制方向或車速，例如維持車道中央、跟隨前車加減速；Level 2則能同時控制方向、加速與煞車，但駕駛仍須全程注意路況，隨時接手。Level 3則在特定道路、速度等條件下，可交由系統開車，但系統要求接管時，駕駛必須接手。Level 4則能在限定區域或條件內，全程由系統駕駛，不需駕駛接手；Level 5只要是人能開車的道路環境，系統可全程應付。開放自駕功能上路還須配合法規、安全審驗與責任制度。關於自駕技術對台灣的影響，葛如鈞認為不單單在於車主使用便利，更涉及道路安全、社會效率與長期競爭力。他指出，現代家長工作之餘還須接送孩子，承受疲勞駕駛風險，未來若無人駕駛技術成熟並獲准應用，有望減輕家長的接送負擔，增加休息時間。自駕車產業方面，他指出台灣擁有半導體優勢，自駕發展則考驗AI軟硬體與系統整合能力。他主張，政府應公開審查條件與流程，讓業者有明確依循，在專業把關下推進技術落地。他強調，生命安全必須優先，但不應讓安全成為阻擋科技發展的理由，讓台灣錯失提升交通效率與產業競爭力的機會。研究自駕車發展超過20年的台大機械工程學系教授、無人載具研發設計中心主任李綱，接受NOWNEWS專訪，提出特斯拉開放FSD的3大困境，包含面臨測試代表性、人機互動安全及資料透明，不能僅以完成測試里程作為安全保證。首先，測試情境與評分標準必須明確。他認為，若測試道路檢驗多為簡單路況，難以驗證台灣複雜的人車混流環境，應納入施工區、特殊工程車及車道匯流等情境，檢驗FSD系統弱點，並公開測試方法與把關依據。第二，人機接管風險仍待釐清。李綱表示，既然以Level 2駕駛輔助定位申請，就應確認駕駛能隨時介入，測試系統警示是否及時、人工操作是否受到干擾，也須考量駕駛猶豫或疏忽，避免消費者高估功能。最後是資料取得與持續監管面臨挑戰。他認為，特斯拉應向交通部等審查單位提供海外事故、失效情境及系統限制等資料。功能上路後也須掌握軟體更新，確保事故發生時能還原系統判斷與駕駛操作。李綱總結，開放時程應取決於驗證品質，主管機關須建立可檢驗、可追蹤的制度，保障車主及其他用路人的安全。對此，NOWNEWS發信詢問特斯拉FSD審查進度，截稿前尚未回覆。今（2026）年10月2日，台灣特斯拉發新聞稿指出，「持續推動FSD輔助駕駛系統在台落地的申請程序。」已在近期交通部召開的技術審查會議中，提出道路測試計畫架構，後續配合相關審查作業。「考卷都出好了，就等特斯拉準備好來考試！」關於FSD審查進度，交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯回應指出，特斯拉今年6月提出FSD申請後，已於7月、9月陸續召開兩次專家審查會議，目前特斯拉正依會議結論準備測試計畫。他指出，FSD仍屬須由駕駛持續監控的Level 2功能，審查重點在台灣道路適用性，尤其機車眾多、大小車混流，須經道路測試確認安全。交通部盼年底前完成相關審查，但實際進度仍取決於特斯拉準備與測試結果，並非保證年底開放。一場以安全為名的審查拉鋸戰，荷蘭花了18個月核准FSD，台灣如何汲取他國經驗，克服學者提出的3大困境，保證駕駛人安全與權益，考驗交通部官員們的智慧。