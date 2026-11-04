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▲交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯接受NOWNEWS專訪，談特斯拉FSD審查進度。（圖／記者陳偉周攝）

▲全球電動車市場預測。（圖／NOWNEWS專題專案中心製）

2026年4月10日，荷蘭車輛管理局（RDW）核准特斯拉FSD功能，成為歐盟第一個開放國家。這張通行證，歷時18個月審查、測試，累計的數據最終獲得RDW認可，荷蘭經驗供台灣安全審查的2大啟示。根據RDW調查指出，政府審查並不依賴特斯拉的數據，而是用自有設備，在測試場及公共道路進行逾3,000小時、超過1,000次測試運行，涵蓋繁忙市區、多種道路與極端天候，並運用歐洲180萬公里FSD行駛資料。由RDW自行蒐集證據、核對車廠資訊的做法，值得台灣參考。交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯告訴NOWNEWS，台灣特斯拉汽車有限公司（後簡稱特斯拉）就是以荷蘭核准資料為參考範例，遞交申請FSD文件。針對道路測試的安全審核考題，就得因地制宜，要求從機車車陣間穿出、過馬路行人及路口轉向動線交錯等情境。特斯拉提供國外累積資料可作參考；FSD系統能否適應台灣，須透過測試驗證。測試考題應劃定範圍，例如涵蓋哪些環境、遇到什麼情況算失敗、駕駛介入記錄等。上述所累積的測試次數與里程，才能轉化為安全證據，讓車主理解交通部如何作出核准決策。RDW核准FSD通過後，仍持續監管特斯拉數據，包含使用人數增加、道路情境改變，系統遇上審查時沒碰過路況等，避免出現異常。RDW要求特斯拉增加強制回報頻率，由每年改為每月，持續分析系統運作與安全資料，必要時可介入調查或對車商採取措施。台灣可參考這種做法，擬定監管範圍，例如哪些事故與異常須回報，資料保存期限，發生爭議時，調查單位能否取得紀錄；系統軟體更新後，該如何確認安全表現；這些規則應在開放前準備好，當意外發生時，監管單位有權調閱資料、依法處理。資料公開更是一大挑戰。RDW坦言，特斯拉主張部分資料涉及商業敏感資訊，無法完整提供。台灣則可進一步界定，哪些內容需保密、哪些審查方法與使用限制應公開說明。讓車主理解系統能力，也讓其他用路人知道，政府如何把關，以及事故發生後如何介入處理。趙晉緯指出，各國道路條件與交通管理制度不同，很難完整套用單一國家的做法。透過比較各國規範，先掌握共同要求，再評估哪些規定適合納入台灣制度。趙晉緯以荷蘭為例，當地自行車多，部分道路透過空間分隔安排車流。台灣則須考量大量機車、自行車與電動二輪車混行等路況，自駕車上路的準備，也涉及道路標示是否清楚、設施能否提供資訊，以及保險如何保障、事故責任如何釐清。荷蘭帶給台灣的啟示，是建立一套能回應本地路況的把關方法，FSD核准前，政府能自行測試、查核車廠的安全論證。當FSD開放後，須持續追蹤車輛事故與異常，必要時要求改善。當系統遇上台灣街頭的複雜情境，能否安全應對、駕駛能否及時接手，以及意外發生後，能否取得資料查明事故原因，都應成為開放前的重要前提。