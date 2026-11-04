2026年立冬將於11月7日到來，代表秋季逐漸結束，天氣也準備進入更寒冷的時節。命理專家小孟老師就表示，立冬前後應留意6項生活禁忌，包括避免清晨太早外出、不要大量飲用過燙熱水、洗澡時間不宜過長、避免高強度運動，以及注意身體舊疾；巨蟹、獅子、處女座也被點名留意健康，日常則建議維持早睡早起的作息。
立冬由來一次看！代表冬季開始
立冬的「立」有開始之意，「冬」則代表寒冷，象徵一年逐漸進入冬季。這個節氣名稱也與古籍記載有關，所謂「冬者終也，立冬之時，萬物終成，故名立冬也」，意思是秋季作物已經完成收成，萬物暫時告一段落，準備進入休養、休眠的階段。
立冬在傳統文化中具有重要地位，與立春、立夏、立秋合稱「四立」。古時皇帝會在這一天率領文武百官設壇祭祀，民間則逐漸形成進補、圍爐等習俗，透過飲食與團聚迎接寒冬。
立冬6大禁忌曝光！清晨外出、激烈運動要注意
小孟老師指出，立冬前後氣溫逐漸降低，民眾應調整6項生活習慣：
🟡避免太早出門：
立冬清晨寒意較重，年長者或身體較虛弱的人不宜過早外出，以免受到低溫刺激，增加身體不適的風險。
🟡不宜大量飲用熱水：
民俗說法認為立冬屬於寒冷時節，不適合一次喝下過多熱水，也應避免飲用溫度過高的水。
🟡洗熱水澡別太久：
長時間泡在熱水中，可能讓毛孔擴張，也容易造成身體負擔，因此洗澡時間不宜過長。
🟡避免激烈運動：
天氣轉冷時，若突然進行高強度運動，可能增加心血管及血壓負擔，建議依身體狀況調整活動強度。
🟡留意舊疾及身體狀況：
小孟老師特別提醒巨蟹座、獅子座、處女座，以及平時身體較虛弱的族群，立冬前後應多注意健康變化，留意舊疾或隱性病痛。
🟡維持規律作息：
立冬後日照時間逐漸縮短，建議配合季節變化調整生活節奏，盡量早睡早起，保持充足休息。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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立冬的「立」有開始之意，「冬」則代表寒冷，象徵一年逐漸進入冬季。這個節氣名稱也與古籍記載有關，所謂「冬者終也，立冬之時，萬物終成，故名立冬也」，意思是秋季作物已經完成收成，萬物暫時告一段落，準備進入休養、休眠的階段。
立冬在傳統文化中具有重要地位，與立春、立夏、立秋合稱「四立」。古時皇帝會在這一天率領文武百官設壇祭祀，民間則逐漸形成進補、圍爐等習俗，透過飲食與團聚迎接寒冬。
小孟老師指出，立冬前後氣溫逐漸降低，民眾應調整6項生活習慣：
🟡避免太早出門：
立冬清晨寒意較重，年長者或身體較虛弱的人不宜過早外出，以免受到低溫刺激，增加身體不適的風險。
🟡不宜大量飲用熱水：
民俗說法認為立冬屬於寒冷時節，不適合一次喝下過多熱水，也應避免飲用溫度過高的水。
🟡洗熱水澡別太久：
長時間泡在熱水中，可能讓毛孔擴張，也容易造成身體負擔，因此洗澡時間不宜過長。
天氣轉冷時，若突然進行高強度運動，可能增加心血管及血壓負擔，建議依身體狀況調整活動強度。
🟡留意舊疾及身體狀況：
小孟老師特別提醒巨蟹座、獅子座、處女座，以及平時身體較虛弱的族群，立冬前後應多注意健康變化，留意舊疾或隱性病痛。
🟡維持規律作息：
立冬後日照時間逐漸縮短，建議配合季節變化調整生活節奏，盡量早睡早起，保持充足休息。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。