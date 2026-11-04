我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒樂天桃猿在今年賽季中大膽嘗試「雙洋砲」配置並打出亮眼戰績，各隊是否跟進擴大引進洋打者成為熱門話題。台鋼雄鷹當家強打魔鷹日前接受《野球名人房》節目訪問時，被問及若球隊未來考慮採用雙洋砲、另一位洋砲應具備何種特質與能力，魔鷹一針見血地直言：「球團只需專注尋找真正的『重砲手』！球隊陣中早已不缺能把球打進場內的打者，引進洋將就必須鎖定能把球打深遠、能扛出全壘打的重砲型球員。」《野球名人房》主持人、中職傳奇球星「東哥」黃忠義在節目上指出台灣本土打者大多偏向靈巧、高打擊率的「技巧派」，因此球團在尋求外籍野手戰力時，最欠缺也最需要的正是長打型重砲。魔鷹分析，目前中職各隊的洋將補強思維大多重投輕打，但他希望透過自己的努力與成績，讓聯盟和球隊看見重砲打者對球隊的深遠影響，「當看到樂天季中引進兩名洋砲並幫助球隊贏得許多比賽時，我感到驚喜也很開心；如果未來各隊引進更多洋打者，比賽競爭力將大幅提升，這也會倒逼本土投手更加努力投球與成長，進而推動整個聯盟正向發展。」過往在打擊區常因好球帶判決與主審產生摩擦的魔鷹，在節目上也談及他在這種情況下的挫敗感，坦言自己在場上生氣是因為結果本來可以更好，而不是不滿裁判，「在那次打席中我其實還有其他球的機會，可能是我自己錯過了一顆好打的快速球，所以不能完全歸咎於裁判，歸根究底是我自己的責任。」針對中職未來研議引進ABS（自動好壞球判定系統）的議題，魔鷹抱持樂觀態度，認為ABS能消除許多爭議，讓比賽更加客觀，「無論是全自動判決還是挑戰制度，至少有明確的證據攤在所有人眼前，系統是不會說謊的，這對打者和投手來說都更加誠實且清晰。」不過魔鷹也幽默笑稱，ABS並非完全沒有缺點，因為偶爾裁判也會出現對打者有利的漏判，把壓線的好球判成壞球，「如果換成ABS判決，那顆球就會變成好球，所以這可能也是打者需要適應的小缺點！」