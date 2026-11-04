中華職棒大聯盟正式公布2026年自由球員（FA）資格名單，新軍台鋼雄鷹共有5名征戰職棒多年的資深戰將達標取得FA資格。除了牛棚雙右投施子謙與王躍霖以穩健的中繼實力入列外，野手部分則有征戰長達16年的「超級工具人」郭永維、昔日桃猿重砲外野藍寅倫，以及中職生涯累積76發全壘打的內野好手郭阜林。這3名伴隨年輕雄鷹成長的功勳打者，隨著年齡增長與隊內新秀換血，如今正式來到職業生涯面臨續約或轉隊考驗的關鍵十字路口。
施子謙30場登板收9中繼 王躍霖貢獻餘熱
在投手戰力方面，透過擴編選秀轉戰台鋼的施子謙，在後援防線找到定位。2026年賽季他繳出穩定發揮，整季登板多達30場皆為後援，在25.0局投球中拿下2勝2敗與9次中繼成功，自責分率為.24、WHIP值僅1.28。職棒生涯累計10年的施子謙已完成208場出賽，累積36勝與27次中繼，首度達標FA門票的他，無論續留或投身市場都具備成熟的即戰力後援價值。
另一位牛棚資深大將王躍霖，今年也順利累積年資取得FA資格。本季出賽28場主投20.1局，進帳1勝1敗8中繼成功，防禦率為4.43。生涯征戰中職12年、歷經4隊洗禮的王躍霖，生涯已累積403場登板、89次中繼成功與14次救援成功，其豐富的高壓登板經驗，是任何球團厚植牛棚深度的可靠戰力。
郭永維、藍寅倫與郭阜林來到生涯十字路口
相較於牛棚投手的穩定角色，台鋼本次達標FA的3名老將打者，則面臨更為現實的生涯分水嶺。征戰中職長達16年的38歲內野工具人郭永維，生涯累積541安與192分打點，本季在年輕內野群強勢卡位下一軍僅出賽8場敲出5安，面臨球員生涯轉型或續戰的重大抉擇。
生涯累積814安、59轟的36歲外野好手藍寅倫，本季出賽50場繳出2成98打擊率、1轟與9次盜壘成功，生涯打擊率仍維持在0.305高水準，在球隊需要代打或經驗傳承時依舊能做出貢獻。
而在2024年季中交易轉披鷹袍的長打好手郭阜林，生涯已敲出76發全壘打與331分打點，本季出賽53場擊出35安與1轟、貢獻13分打點，算是維持住自己生涯的平均水準。
台鋼雄鷹取得自由球員（FA）資格5將名單與2026賽季成績總覽
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在投手戰力方面，透過擴編選秀轉戰台鋼的施子謙，在後援防線找到定位。2026年賽季他繳出穩定發揮，整季登板多達30場皆為後援，在25.0局投球中拿下2勝2敗與9次中繼成功，自責分率為.24、WHIP值僅1.28。職棒生涯累計10年的施子謙已完成208場出賽，累積36勝與27次中繼，首度達標FA門票的他，無論續留或投身市場都具備成熟的即戰力後援價值。
另一位牛棚資深大將王躍霖，今年也順利累積年資取得FA資格。本季出賽28場主投20.1局，進帳1勝1敗8中繼成功，防禦率為4.43。生涯征戰中職12年、歷經4隊洗禮的王躍霖，生涯已累積403場登板、89次中繼成功與14次救援成功，其豐富的高壓登板經驗，是任何球團厚植牛棚深度的可靠戰力。
相較於牛棚投手的穩定角色，台鋼本次達標FA的3名老將打者，則面臨更為現實的生涯分水嶺。征戰中職長達16年的38歲內野工具人郭永維，生涯累積541安與192分打點，本季在年輕內野群強勢卡位下一軍僅出賽8場敲出5安，面臨球員生涯轉型或續戰的重大抉擇。
生涯累積814安、59轟的36歲外野好手藍寅倫，本季出賽50場繳出2成98打擊率、1轟與9次盜壘成功，生涯打擊率仍維持在0.305高水準，在球隊需要代打或經驗傳承時依舊能做出貢獻。
而在2024年季中交易轉披鷹袍的長打好手郭阜林，生涯已敲出76發全壘打與331分打點，本季出賽53場擊出35安與1轟、貢獻13分打點，算是維持住自己生涯的平均水準。
|球員姓名
|守備位置
|職棒年資
|2026年個人成績
|生涯累計成績與里程碑
|施子謙
|投手（後援）
|10年
|出賽30場、25.0局、2勝2敗9中繼、防禦率3.24、WHIP 1.28
|生涯208場、36勝36敗27中繼2救援、516.1局、防禦率5.16
|王耀霖
|投手（後援）
|12年
|出賽28場、20.1局、1勝1敗8中繼、防禦率4.43、WHIP 1.67
|生涯403場、16勝23敗89中繼14救援、388.0局、防禦率4.76
|郭永維
|內野手
|16年
|出賽8場、5安、0轟、3打點、打擊率0.294、OPS 0.627
|生涯754場、541安、1轟、192打點、38盜、打擊率0.275
|藍寅倫
|外野手
|13年
|出賽50場、36安、1轟、12打點、9盜、打擊率0.298、OPS 0.730
|生涯798場、814安、59轟、344打點、71盜、生涯打擊率0.305
|郭阜林
|內野手
|12年
|出賽53場、35安、1轟、13打點、打擊率0.250、OPS 0.607
|生涯695場、546安、76轟、331打點、27盜、打擊率0.257