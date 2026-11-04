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▲台鋼雄鷹施子謙繳出穩定發揮，整季登板多達30場皆為後援，在25.0局投球中拿下2勝2敗與9次中繼成功。（圖／Nownews資料照）

▲在2024年季中交易轉披鷹袍的長打好手郭阜林，生涯已敲出76發全壘打與331分打點，本季出賽53場擊出35安與1轟、貢獻13分打點。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.5.17）

球員姓名 守備位置 職棒年資 2026年個人成績 生涯累計成績與里程碑 施子謙 投手（後援） 10年 出賽30場、25.0局、2勝2敗9中繼、防禦率3.24、WHIP 1.28 生涯208場、36勝36敗27中繼2救援、516.1局、防禦率5.16 王耀霖 投手（後援） 12年 出賽28場、20.1局、1勝1敗8中繼、防禦率4.43、WHIP 1.67 生涯403場、16勝23敗89中繼14救援、388.0局、防禦率4.76 郭永維 內野手 16年 出賽8場、5安、0轟、3打點、打擊率0.294、OPS 0.627 生涯754場、541安、1轟、192打點、38盜、打擊率0.275 藍寅倫 外野手 13年 出賽50場、36安、1轟、12打點、9盜、打擊率0.298、OPS 0.730 生涯798場、814安、59轟、344打點、71盜、生涯打擊率0.305 郭阜林 內野手 12年 出賽53場、35安、1轟、13打點、打擊率0.250、OPS 0.607 生涯695場、546安、76轟、331打點、27盜、打擊率0.257

中華職棒大聯盟正式公布2026年自由球員（FA）資格名單，新軍台鋼雄鷹共有5名征戰職棒多年的資深戰將達標取得FA資格。除了牛棚雙右投施子謙與王躍霖以穩健的中繼實力入列外，野手部分則有征戰長達16年的「超級工具人」郭永維、昔日桃猿重砲外野藍寅倫，以及中職生涯累積76發全壘打的內野好手郭阜林。這3名伴隨年輕雄鷹成長的功勳打者，隨著年齡增長與隊內新秀換血，如今正式來到職業生涯面臨續約或轉隊考驗的關鍵十字路口。在投手戰力方面，透過擴編選秀轉戰台鋼的施子謙，在後援防線找到定位。2026年賽季他繳出穩定發揮，整季登板多達30場皆為後援，在25.0局投球中拿下2勝2敗與9次中繼成功，自責分率為.24、WHIP值僅1.28。職棒生涯累計10年的施子謙已完成208場出賽，累積36勝與27次中繼，首度達標FA門票的他，無論續留或投身市場都具備成熟的即戰力後援價值。另一位牛棚資深大將王躍霖，今年也順利累積年資取得FA資格。本季出賽28場主投20.1局，進帳1勝1敗8中繼成功，防禦率為4.43。生涯征戰中職12年、歷經4隊洗禮的王躍霖，生涯已累積403場登板、89次中繼成功與14次救援成功，其豐富的高壓登板經驗，是任何球團厚植牛棚深度的可靠戰力。相較於牛棚投手的穩定角色，台鋼本次達標FA的3名老將打者，則面臨更為現實的生涯分水嶺。征戰中職長達16年的38歲內野工具人郭永維，生涯累積541安與192分打點，本季在年輕內野群強勢卡位下一軍僅出賽8場敲出5安，面臨球員生涯轉型或續戰的重大抉擇。生涯累積814安、59轟的36歲外野好手藍寅倫，本季出賽50場繳出2成98打擊率、1轟與9次盜壘成功，生涯打擊率仍維持在0.305高水準，在球隊需要代打或經驗傳承時依舊能做出貢獻。而在2024年季中交易轉披鷹袍的長打好手郭阜林，生涯已敲出76發全壘打與331分打點，本季出賽53場擊出35安與1轟、貢獻13分打點，算是維持住自己生涯的平均水準。