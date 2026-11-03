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▲ 台南市長黃偉哲今(3)日頒發感謝狀予饗賓文教基金會，感謝其發揮企業社會責任，以實際行動支持健康教育。（圖／南市府提供）

▲ 台南市長黃偉哲今(3)日頒發感謝狀予耐斯集團感謝其發揮企業社會責任，以實際行動支持健康教育。（圖／南市府提供）

▲ 桃園璞園領航猿啦啦隊女孩與崇學國小學生共同演出洗手歌「ALL IN」，以活潑互動方式傳遞正確洗手觀念。（圖／南市府提供）

台南市政府今（3）日攜手饗賓文教基金會及耐斯集團舉辦「洗手新日常，全民ALL IN」宣導活動，推廣正確洗手觀念，並獲捐贈共1,000瓶抗菌洗手乳，投入校園及全民衛生教育。市長黃偉哲特別頒發感謝狀，謝企業發揮社會責任，以實際行動支持健康教育，共同守護學童與市民健康。黃偉哲表示，勤洗是維護健康、預防疾病的重要習慣，尤其學童用餐前更應落實手部清潔。他提醒，腸病毒曾造成幼兒園及國小班級停課，甚至出現重症案例，呼籲師生重視正確洗手的重要性，從日常生活建立良好衛生習慣。黃偉哲感謝企業、基金會共同推動校園洗手宣導，透過公私協力深化健康教育，讓孩子從小建立「乾淨的手，吃出健康」的觀念，在健康、安全的環境中快樂成長。饗賓文教基金會執行長許雅茹表示，良好的衛生習慣是維護健康的重要基礎，正確洗手更是預防疾病傳播最簡單且有效的方法之一。不論在校園、家庭或日常生活中，都應重視個人衛生，落實正確洗手，降低病菌傳播及感染風險，讓學童從小養成勤洗手、重衛生的良好習慣，將健康觀念融入日常生活。此次饗賓文教基金會及耐斯集團共同捐贈1,000瓶抗菌洗手乳，其中500瓶用於校園洗手衛教宣導，另500瓶投入民眾衛生宣導。市府將持續推動疾病防疫、健康促進及校園午餐食安，強化食材源頭管理與供餐品質，並透過校園健康教育，提升學童自我健康管理能力，建立正確防疫觀念。今日活動由桃園璞園領航猿啦啦隊女孩與崇學國小學生共同演出洗手歌「ALL IN」，以活潑互動方式傳遞正確洗手觀念。饗賓文教基金會除提供衛教物資，也秉持企業社會責任精神，投入資源支持活動辦理。