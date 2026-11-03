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YouTuber蹦闆去年砸下800萬元加盟酸菜魚品牌，在桃園開設旗艦店，開幕首日就吸引600位顧客朝聖，單日營業額衝上30萬元，且在短短3個月便回本，累積營業額更突破千萬元，然而現在卻面臨倒閉危機，因為總部無法準時供應原物料，讓他不得不考慮要不要整間店收掉。蹦闆近日拍片透露，自己本來對酸菜魚事業充滿許多信心，經營狀況也非常好，然而品牌總部卻出事，不只台中總店以及其他分店陸續停業，總部更是切斷聯繫、停止營運，讓加盟主們相當慌張。最重要的是，酸菜魚所需要的原物料、食材，也因此無法準時供貨，就算店面有客人來，也不保證能夠正常供應餐點，使得本來好好的店陷入經營危機，這也讓蹦闆不得不重新思考接下該怎麼辦。為了幫餐廳另尋生路，蹦闆在影片公開徵求餐飲團隊或大廚合作，表示未來只要產品合適、不必大規模重新裝潢，都願意嘗試轉型；但他也已經做好最壞打算，如果原物料繼續中斷，又找不到新的餐飲項目，最後會忍痛頂讓店面、結束營業。