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近日一個專門尋找「明星吃飯會不會發出聲音」的Threads帳號爆紅，幾乎所有明星的吃播畫面都有被點評，其中也包括汪東城，他吃飯時會發生很大的聲音的影片曝光後，掀起許多網友直呼不能接受，就連前隊友炎亞綸都親自回應，「吃飯發出聲音真的是非常噁。」一位網友日前公開了汪東城吃飯的影片，只見他吃飯嘴巴不會閉起來，邊吃邊發出了很大的咀嚼聲，舌頭還不時會伸出來，掀起許多網友討論「他這種吃飯方式很像老人」、「就算沒在吃東西也一直用口水吧唧嘴」、「這居然是吧唧嘴系列第一條。」有趣的是，這個吃飯發出聲音的影片也飄到了炎亞綸眼前，他毫不客氣留言寫下「吃飯發出聲音真的是非常噁」，瞬間吸引近3萬無法接受吃飯發出聲音的網友點讚。而他本人為何敢嗆汪東城？因為炎亞綸也有被同一個帳號找出吃飯的樣子，只見他吃飯時嘴巴緊閉，完全不會發出任何聲音，相當文雅，因此擁有酸吃飯不閉嘴之人的資格。