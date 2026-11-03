台灣秋冬UNIQLO感謝祭11月6日開跑，新款雙面羽絨外套、輕量羽絨外套都「現省500元」！Monchhichi蒙奇奇、寶可夢、KAWS聯名款最便宜190元起，高腰寬版牛仔褲、繭型牛仔褲「降價300元」，《NOWNEWS今日新聞》開箱滿額贈「手提保溫杯」質感很好，推薦必買優惠價格清單速看。
UNIQLO雙面羽絨外套現省500元！首次UNIQLO：C全系列優惠
今年UNIQLO感謝祭11月6日（五）至11月12日（四）連續7天開跑，超過百款好衣下殺66折起。《NOWNEWS今日新聞》記者最值得推薦清單開箱，怕冷的人快入手新品羽絨外套，才剛上市的馬上大砍500元，優惠誠意十足。
羽絨外套、PUFFTECH保暖外套都優惠
◾️大省500元！487424女裝「雙面羽絨短版外套」特價2490元
◾️大省500元！486177男裝「輕量羽絨外套」特價2490元
◾️現省300元！487406女裝「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」特價1690元
◾️現省300元！486172男裝「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」特價1690元
◾️現省300元！487318男女適穿「哈靈頓外套」特價1690元
UNIQLO : C休閒系列首次全品項優惠
◾️491119男女適穿「半開襟休閒上衣」特價790元
◾️486300男女適穿「寬版休閒連帽外套」特價990元
◾️487854女裝「休閒直筒長褲」特價790元
◾️486303男女適穿「 休閒寬褲」特價990元
◾️486125男女適穿「寬版休閒上衣」特價790元
◾️486124男女適穿「寬版休閒連帽上衣」特價990元
「小花發熱衣」台灣首賣！HEATTECH極暖發熱衣590元特價
話題十足的UNIQLO PRINCESSE tam‧tam聯名商品「女裝HEATTECH極暖喀什米爾混紡中高領T恤」，木耳滾邊頸部與袖口設計共4款新色，感謝祭同步開賣！
◾️493521女裝「HEATTECH極暖喀什米爾混紡中高領T恤」890元
◾️降百元！485824女裝「HEATTECH極暖喀什米爾混紡高領T恤」特價590元
◾️降百元！481442男裝「HEATTECH極暖喀什米爾混紡高領T恤 」特價590元
UNIQLO感謝祭優惠190元起！神褲省300元 11/6開搶手提保溫杯
◾️超低價！488926女裝「Monchhichi UT印花T恤」190元
◾️超低價！489909男裝「Pokémon UT印花T恤」190元
◾️現省300元！486296男女適穿「KAWS UNIVERSE 印花休閒上衣」特價990元
◾️現省300元！491104女裝「高腰寬版牛仔褲」特價990元
◾️現省300元！488743男女適穿「繭型牛仔褲」特價990元
UNIQLO感謝祭11月6日至11月12日期間，單筆消費滿2,500元，即可獲贈台灣限定的「質感手提保溫杯」乙個。共有奶茶杏、午夜藍、鼠尾草綠、象牙白、可可棕5款秋冬質感配色，附有吸管與手握提把，兼具保溫保冷功能。
提醒大家，各店每日限量，單筆消費限當日獲贈一個，恕不累贈、不得挑款挑色，送完為止。
GU感謝祭「低至100元」起！11/6開搶隨行杯滿額贈
台灣GU感謝祭同步在11月6日至11月12日開賣，精選男女裝商品極優回饋「低至100元」起。活動期間加碼滿額贈優惠，單筆消費滿1500元，贈「GU 隨行杯」乙個；單筆消費滿1800元，再贈「GU 磁吸凸面鏡」乙個。
提醒大家，贈品皆為每日限量；各店鋪商品顏色尺寸庫存數量以店鋪實際狀況為準，商品販賣對象店鋪亦有調整之可能，詳細販售及庫存狀況請與鄰近店鋪洽詢。
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