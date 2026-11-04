台北車站站前天際線將迎來歷史性洗牌！逾半世紀歷史的「台北凱撒大飯店」攜手台灣人壽與台北YMCA推動「三合一」都更，規劃興建地上52層、高250.8公尺摩天大樓，正式超越隔壁新光摩天大樓。全案已公告公開展覽至11月9日，《NOWNEWS今日新聞》整理官方最新計畫書，為讀者揭密完整空間規劃與500億產值。
🟡全案總樓地板逾3萬坪，250米超車新光
根據都更處公展計畫書，本案由家傳地產實施、丹棠機構規劃，採全鋼骨造興建地上 52 層、地下 6 層，總高度達 250.80 公尺，正式超越隔壁 244.15 公尺的新光摩天大樓，躍居站前第一高樓。全案總樓地板面積達 3 萬 1,686 坪，打破市場原估的 1.3 萬坪；若以每坪 160 萬至 180 萬元行情推算，加上高空飯店與商場效益，全案身價恐直逼 400 億至 500 億元大關。
🟡高樓置頂五星飯店餐飲，地下一樓引進美術館
計畫書揭密垂直配置，地下 1 樓挑高 6.05 公尺，規劃為「D2 美術館」並直通北車地下街；地上 1 至 15 樓為商場與娛樂設施，16 至 41 樓為頂級 A 級商辦主力。五星級飯店「置頂」於 43 至 48 樓，43 樓飯店大堂挑高達 8.5 公尺；49 至 50 樓更打造挑高 7 公尺的天際景觀餐廳，頂部則結合太陽能光電板打造花開意象。
🟡商四地目合法拿滿容積，建商提繳近80億元
針對 1600% 容積率質疑，基地屬基準容積最高（800%）的「商四」地目，依法申請都更容獎 63.45%、開放空間 10.69% 及 TOD 代金容積 25.85%，合計申請達法規上限的 100% 獎勵，實設容積率 1598.98%。實施者更繳納綠建築、智慧建築與耐震等三筆工程保證金，合計高達 78.5 億元，若完工後未如期取得標章將遭市府沒收。
🟡專家看好西區商辦升級，週五公聽會登場說明
高力國際業主代表服務部董事黃舒衛先前接受媒體訪問時分析，當前觀光飯店與商辦質量需求明顯提升，未來是否引進跨國奢華品牌營運是市場焦點，並點出環評審議將是關鍵；對此凱撒方面則暫不回應。都更處預定於本週五（11 月 6 日）下午 4 點，在中正區黎明里召開「公展公聽會」，現場向地主與民眾說明並蒐集意見。
不過計畫書也載明，相關數據均為送件預估，最終容獎額度仍以北市府核定公告為準。由於本案量體龐大，公展結束後仍須通過都更幹事會、環境影響評估及都市設計審議等程序，整體規劃未來仍可能隨各局處委員會審議進行微調。
🟡最快2028年底開拆舊樓，全案工期估達78個月
依官方進度規劃，全案預計於 2027 年中完成事業計畫核定，隨後於 2028 年核定權利變換，凱撒大飯店與南洋大樓最快將在 2028 年底至 2029 年初開拆。計畫書載明整體施工工期長達 78 個月（約 6 年半），預計於 2035 年至 2036 年前後落成，屆時將與台北雙子星雙塔相呼應，全面改寫台北站前百年風貌。
全案都市更新事業計畫書圖公開展覽自即日起至 11 月 9 日止，相關詳細書圖與審議期程可至[臺北市都市更新處官網]查詢。
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根據都更處公展計畫書，本案由家傳地產實施、丹棠機構規劃，採全鋼骨造興建地上 52 層、地下 6 層，總高度達 250.80 公尺，正式超越隔壁 244.15 公尺的新光摩天大樓，躍居站前第一高樓。全案總樓地板面積達 3 萬 1,686 坪，打破市場原估的 1.3 萬坪；若以每坪 160 萬至 180 萬元行情推算，加上高空飯店與商場效益，全案身價恐直逼 400 億至 500 億元大關。
計畫書揭密垂直配置，地下 1 樓挑高 6.05 公尺，規劃為「D2 美術館」並直通北車地下街；地上 1 至 15 樓為商場與娛樂設施，16 至 41 樓為頂級 A 級商辦主力。五星級飯店「置頂」於 43 至 48 樓，43 樓飯店大堂挑高達 8.5 公尺；49 至 50 樓更打造挑高 7 公尺的天際景觀餐廳，頂部則結合太陽能光電板打造花開意象。
針對 1600% 容積率質疑，基地屬基準容積最高（800%）的「商四」地目，依法申請都更容獎 63.45%、開放空間 10.69% 及 TOD 代金容積 25.85%，合計申請達法規上限的 100% 獎勵，實設容積率 1598.98%。實施者更繳納綠建築、智慧建築與耐震等三筆工程保證金，合計高達 78.5 億元，若完工後未如期取得標章將遭市府沒收。
高力國際業主代表服務部董事黃舒衛先前接受媒體訪問時分析，當前觀光飯店與商辦質量需求明顯提升，未來是否引進跨國奢華品牌營運是市場焦點，並點出環評審議將是關鍵；對此凱撒方面則暫不回應。都更處預定於本週五（11 月 6 日）下午 4 點，在中正區黎明里召開「公展公聽會」，現場向地主與民眾說明並蒐集意見。
不過計畫書也載明，相關數據均為送件預估，最終容獎額度仍以北市府核定公告為準。由於本案量體龐大，公展結束後仍須通過都更幹事會、環境影響評估及都市設計審議等程序，整體規劃未來仍可能隨各局處委員會審議進行微調。
🟡最快2028年底開拆舊樓，全案工期估達78個月
依官方進度規劃，全案預計於 2027 年中完成事業計畫核定，隨後於 2028 年核定權利變換，凱撒大飯店與南洋大樓最快將在 2028 年底至 2029 年初開拆。計畫書載明整體施工工期長達 78 個月（約 6 年半），預計於 2035 年至 2036 年前後落成，屆時將與台北雙子星雙塔相呼應，全面改寫台北站前百年風貌。