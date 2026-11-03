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宋家豪當年參加選拔會後，並未與統一球團締結合約，並且在規定的選拔會後3個月期限屆滿，才與日本職棒東北樂天金鷲隊簽約。因此，若宋家豪未來欲返台加盟中職，仍須參與中職選秀。

34歲旅日投手宋家豪今（3）日無預警離開效力11年的日本職棒（NPB）東北樂天金鷲隊，外界相當關心他的下一步。宋家豪經紀公司稍早表示，宋家豪希望續留日職，會持續尋求機會。外界也好奇，若宋家豪未來回台發展，是需要重新參加選秀會，還是統一7-ELEVEn獅仍保有議約權？對此，中華職棒賽務部晚間正式回應，確認若宋家豪未來返台加盟中職，仍須重新參與中職選秀。宋家豪在2015年投入中職選秀，並在第2輪獲得獅隊指名，當時雙方加盟條件始終未達成共識，直到締結合約期限內都沒有簽約。在3個月簽約期限結束後，宋家豪隨即以育成合約的身份加盟樂天隊。當時宋家豪報名選秀後又與海外球團簽約，曾引發獅隊不滿。依照當年中職選秀規定，於選拔會議前同意參選的球員，經球團指名後，若在3個月內直接與國外球團簽約，該球員未來返國提出加入聯盟申請時，原指名球團仍保有3個月的契約交涉權。若超過3個月期限仍無法與球員締結契約，球員則須參加隔年起的聯盟選拔會議，才能加入中職。不過聯盟在2019年11月修改相關規定，明文規定於選秀會上受到球團指名的球員，若在締結合約期限內與任何國內外球團進行測試或洽談合約等行為，且未與指名球團完成簽約者，隔年不得參加選秀會；指名球員若在選秀會後3個月至同年年底之間與任何國外球團簽約者，自該球員返國加入中職申請日起，一年內不得參加選秀會。聯盟這項條款也被外界稱為「宋家豪條款」，等同於新增一年球監。如今宋家豪與樂天隊分道揚鑣，外界高度關注若他未來回到中職打球，身分究竟如何認定？對此，中職賽務部說明：「雖然身分認定已明朗，但宋家豪經紀公司稍早已表示，宋家豪下一步仍會尋求延續日職生涯。宋家豪在日職一軍生涯累計22勝15敗、124次中繼成功、8次救援成功，生涯防禦率3.00，今年季前一軍年資累積7年又7天，但近2年出賽機會較少，無緣在今年達成「本土資格」的目標。