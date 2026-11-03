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紅酒變拉票工具？妻子交雜貨店分送選民

前台中縣議員陳文書參選下屆台中市和平區長，競選團隊爆出疑似賄選案！檢調接獲檢舉，昨天搜索9處所，帶回7名被告到案說明，初步調查發現，陳文書的李姓妻子涉嫌透過經營雜貨店的劉姓男子，將紅酒分送給具投票權的選民，藉此尋求支持。檢察官今（3）日向法院聲請羈押李女、劉男獲准；陳文書的兒子則以25萬元交保。台中市和平區屬直轄市山地原住民自治區，現任區長吳萬福兩屆任滿，下屆區長選舉競爭激烈，共6人登記參選。其中前台中縣議員陳文書積極投入選戰，幾乎每個部落都能看見他的競選布條，如今卻爆出競選團隊涉嫌賄選風波。台中地檢署接獲台中市警察局提報情資，指陳文書的妻子李女涉嫌以贈送紅酒方式行賄。檢察官昨天指揮警方及台中憲兵隊，持法院核發的搜索票前往9處所搜索，查扣紅酒、競選帽、手機等相關物品，並通知7名被告到案說明。檢調初步調查發現，李女將每瓶容量750毫升、市價約250元的紅酒，交由在和平區經營雜貨店的劉男，分送給具有投票權的選民。劉男涉嫌在今年5、6月及9月間，陸續將紅酒交付選民，並請託對方投票支持陳文書。檢察官漏夜訊問後，認為李女、劉男涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕兩人，並於今天（3日）向法院聲請羈押禁見，法院裁准。至於其他被告，檢方另諭知陳文書的兒子以25萬元交保，其餘被告則分別限制住居或請回，全案持續偵辦中。