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距離投票還有25天，近日民眾報案指在社群平台上索取1件應援小物，慘遭詐騙近百萬元，行政院打擊詐欺指揮中心呼籲，民眾在熱情應援時要特別注意，只要出現「+ LINE」、「私訊」、「賣貨便」、「全家好賣」、「實名認證失敗」等字眼都是詐騙，千萬不要中了歹徒話術圈套。行政院打詐中心與刑事局詐防中心自10月起，加強執行候選人應援小物詐騙貼文蒐報作業，截至11月2日已封鎖下架5071個詐騙帳號及貼文，近期每日更可封鎖下架近500個詐騙帳號。其中被詐騙集團冒用的候選人遍佈台北、桃園、新竹、臺中、高雄各地，而單是10月1日至11月1日，警察機關即受理相關詐欺報案70件、受害金額高達1500餘萬元。打詐中心指出，目前發現的假候選人應援小物包括：御守、安全帽、吊飾、茄芷袋、徽章、髮夾、圍巾、陽傘、風車、帆布袋、護腕、冰袖等30多種，但詐騙方式與傳統的偶像團體演唱會應援詐騙一模一樣，都是宣稱要免費提供粉絲應援小物，請「+ LINE」或「私訊」索取，再謊稱要支付運費誘騙民眾至「假賣貨便」或「假全家好賣」網頁，最後以「實名認證失敗」、「金流認證失敗」為藉口詐取民眾金錢。打詐中心表示，最後再次提醒，民眾如需候選人應援小物，請到競選總部等實體地點領取，或洽候選人官方網站或帳號，不要透過來路不明的網路貼文。只要候選人應援小物貼文中出現「+ LINE」、「私訊」就要張大眼睛，進一步查詢貼文者個人資料，如果所在地區在國外或未顯示，或帳號成立時間未滿3個月，都幾乎可以確定對方是詐騙帳號，請立即向社群平臺檢舉，千萬不要跟對方加LINE私聊。