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年份 球員 年齡 主要事故 2003 佛伊（Marc-Vivien Foé） 28歲 聯合會盃賽中突然倒地，涉及心臟問題 2004 費赫爾（Miklós Fehér） 24歲 葡超比賽突發心跳停止 2007 普埃爾塔（Antonio Puerta） 22歲 西甲比賽倒地，3天後離世 2025 拉米雷斯（Raúl Ramírez） 19歲 西班牙低級別聯賽碰撞造成嚴重頭傷 2026 德米格爾（Jesús de Miguel） 30歲 西乙遭門將撞擊後心跳停止，隔日離世

西班牙乙級足球聯賽（西乙）爆發震驚全球體壇的奪命悲劇，特內里費（CD Tenerife）當家前鋒德米格爾（Jesús de Miguel）在補時階段與對方門將劇烈衝撞，胸部遭受重擊導致心跳驟停，經緊急送醫搶救後仍於3日上午宣告不治，享年僅30歲。這起憾事不僅讓西班牙足協宣布盃賽延期，更讓綠茵場上的球員安全問題再度被推上風口浪尖；回顧百年足球史，從無碰撞下的心因性猝死，到爭搶高空球的致命外力撞擊，無數正值巔峰的頂級球員倒在賽場上，留給世人難以抹滅的血淚教訓。回溯過去致命事件，最令球迷驚愕的莫過於非外力碰撞的突然倒地。2003年喀麥隆28歲鐵衛佛伊在無人接觸下仰面倒下，醫護搶救45分鐘仍回天乏術，解剖後確認為肥厚性心肌病變；不到一年後，本菲卡24歲匈牙利前鋒費赫爾在雨中苦戰至傷停補時，轉身彎腰後直接倒下，送醫不治。2007年西甲塞維亞金童普埃爾塔更具警示性，他倒地後一度清醒步出球場，卻在更衣室再度發作喪命。這幾起沉痛案例迫使國際足壇進行大刀闊斧的醫療改革，包括全面推行運動員心臟超音波篩檢，並規定職業球場必須隨時備妥AED急救設備。相較於體內潛在的心臟隱疾，近年賽場上高速衝撞帶來的外傷威脅同樣奪命。2025年9月西班牙19歲門將拉米雷斯因撲救爭球導致頭部受重創身亡；而如今德米格爾更是在高速奔馳中，遭衝出禁區的門將膝蓋直接頂擊胸部，引發胸部外傷性心跳停止。這種高速碰撞產生的衝擊力往往不亞於嚴重車禍，即使裁判第一時間出示紅牌驅逐犯規球員，也無法換回寶貴生命。現代足球節奏飛快、身體對抗日趨激烈，球場安全防線絕不能僅僅停留在「處罰危險動作」的層次。從基層聯賽醫療設備的標準化配置、門將出擊動作的尺度限縮、到場邊針對胸部與頭部鈍傷的第一時間應變，