校園恐怖電影《晚窒息》由《女鬼橋》編劇、
監製張耿銘攜手團隊挑戰極限，再創校園靈異傳說， 並打造台灣首部「一鏡到底」話題新作，卡司集結姚愛寗、王渝屏、 初孟軒共同主演。演員們上週末在前身是公館老戲院的CLASSROOM舉辦 限定試膽場，第一次拍恐怖片的姚愛寗透露，拍攝廁所戲時遭女鬼突襲， 嚇到狂拍門、放聲尖叫，才發現是導演的沉浸式安排。
姚愛寗首度演鬼片 怕到放聲大叫
首度挑戰演出恐怖片的姚愛寗坦言，
自己平常其實非常怕看鬼片，小時候看過幾次就被嚇得不輕， 這次原本聽說鬼片拍攝現場氣氛都很歡樂，才抱著「突破心魔」 的心情接演，沒想到真正拍起來還是怕到不行！
她透露片中關在廁所的戲是自己最害怕的場面， 導演石頭（YTR這群人成員）甚至偷偷安排女鬼靠近她、製造聲響， 讓她在毫無防備的情況下嚇到狂拍門、放聲尖叫， 偏偏導演還要求她「再更害怕一點」，讓她忍不住笑說：「 以後不要隨便跟YouTuber一起拍戲，很危險！」
一鏡到底恐怖感更強 開拍前密集排練
《晚窒息》挑戰高難度「一鏡到底」拍攝形式，從教室、
走廊到泳池，鏡頭一路跟隨角色推進， 一顆鏡頭往往持續十多分鐘的拍攝，不只考驗演員的走位、 情緒轉換，更需要全體劇組精準配合。姚愛寗和初孟軒透露， 拍攝前劇組花了一個多月時間密集排練， 才能熟悉彼此與攝影機的走位動線與表演默契。
初孟軒表示片中有許多高難度場面，必須精準掌握走路步數、 情緒轉折，甚至連落淚的時間點都得事先安排， 讓他開拍前壓力頗大，不過他也透露， 這次與姚愛寗飾演高中生情侶，有一場他將對方扛起來搖晃的「 海盜船」戲，正是他主動提議嘗試的橋段， 讓緊張刺激的拍攝過程也增添不少有趣互動。
《
晚窒息》劇情 6名遭霸凌少女集體輕生
《
晚窒息》講述松杉高中流傳著一則恐怖傳說： 數年前六名遭霸凌的少女在宿舍集體輕生，據傳只要用生命獻祭， 就能重啟詛咒。多年後的考試前夕，游泳隊長陸曼曼（姚愛寗 飾）為了備戰期末考，要求隊員小年（王渝屏 飾）等人留校晚自習，陸曼曼的男友小四（初孟軒 飾）則與靈異社同學留校密謀裝鬼惡作劇。
看似和樂的游泳隊，
實則暗潮洶湧，許多隊員早已不滿陸曼曼的強勢。這晚， 各懷心思的一行人在晚自習時聊起泳池傳說， 卻全然不知當天清晨學校泳池早已發生一起自殺命案， 死亡詛咒已被開啟。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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《晚窒息》挑戰高難度「一鏡到底」拍攝形式，從教室、
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