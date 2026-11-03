校園恐怖電影《晚窒息》由《女鬼橋》編劇、監製張耿銘攜手團隊挑戰極限，再創校園靈異傳說，並打造台灣首部「一鏡到底」話題新作，卡司集結姚愛寗、王渝屏、初孟軒共同主演。演員們上週末在前身是公館老戲院的CLASSROOM舉辦限定試膽場，第一次拍恐怖片的姚愛寗透露，拍攝廁所戲時遭女鬼突襲，嚇到狂拍門、放聲尖叫，才發現是導演的沉浸式安排。

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姚愛寗首度演鬼片　怕到放聲大叫

首度挑戰演出恐怖片的姚愛寗坦言，自己平常其實非常怕看鬼片，小時候看過幾次就被嚇得不輕，這次原本聽說鬼片拍攝現場氣氛都很歡樂，才抱著「突破心魔」的心情接演，沒想到真正拍起來還是怕到不行！

她透露片中關在廁所的戲是自己最害怕的場面，導演石頭（YTR這群人成員）甚至偷偷安排女鬼靠近她、製造聲響，讓她在毫無防備的情況下嚇到狂拍門、放聲尖叫，偏偏導演還要求她「再更害怕一點」，讓她忍不住笑說：「以後不要隨便跟YouTuber一起拍戲，很危險！」

▲姚愛寗（中）在片中演出游泳隊長，自曝太入戲性格大變，左為王渝屏、右鄧雨忱。（圖／瀚草文創）
▲姚愛寗（中）在片中演出游泳隊長，自曝太入戲性格大變，左為王渝屏、右鄧雨忱。（圖／瀚草文創）
一鏡到底恐怖感更強　開拍前密集排練

  《晚窒息》挑戰高難度「一鏡到底」拍攝形式，從教室、走廊到泳池，鏡頭一路跟隨角色推進，一顆鏡頭往往持續十多分鐘的拍攝，不只考驗演員的走位、情緒轉換，更需要全體劇組精準配合。姚愛寗和初孟軒透露，拍攝前劇組花了一個多月時間密集排練，才能熟悉彼此與攝影機的走位動線與表演默契。

初孟軒表示片中有許多高難度場面，必須精準掌握走路步數、情緒轉折，甚至連落淚的時間點都得事先安排，讓他開拍前壓力頗大，不過他也透露，這次與姚愛寗飾演高中生情侶，有一場他將對方扛起來搖晃的「海盜船」戲，正是他主動提議嘗試的橋段，讓緊張刺激的拍攝過程也增添不少有趣互動。

▲姚愛寗、初孟軒《晚窒息》中演CP，提前一個月開始培養默契。（圖／瀚草文創）
▲姚愛寗、初孟軒《晚窒息》中演CP，提前一個月開始培養默契。（圖／瀚草文創）
晚窒息》劇情　6名遭霸凌少女集體輕生

晚窒息》講述松杉高中流傳著一則恐怖傳說：數年前六名遭霸凌的少女在宿舍集體輕生，據傳只要用生命獻祭，就能重啟詛咒。多年後的考試前夕，游泳隊長陸曼曼（姚愛寗 飾）為了備戰期末考，要求隊員小年（王渝屏 飾）等人留校晚自習，陸曼曼的男友小四（初孟軒 飾）則與靈異社同學留校密謀裝鬼惡作劇。

看似和樂的游泳隊，實則暗潮洶湧，許多隊員早已不滿陸曼曼的強勢。這晚，各懷心思的一行人在晚自習時聊起泳池傳說，卻全然不知當天清晨學校泳池早已發生一起自殺命案，死亡詛咒已被開啟。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...