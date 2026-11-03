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▲《歡迎來到朵莉之家》故事由邱以太（左）和姚愛寗飾演的網紅情侶開啟。（圖／深空天體有限公司提供）

▲紀培慧在《歡迎來到朵莉之家》有不少施咒手勢，意外圈粉海外觀眾。（圖／深空天體有限公司提供）

深入神祕娃娃藝術家朵莉夫人的宅邸， 卻與男友阿越墜入詭異奇幻世界，隨著真相揭開， 她也被迫直面失落記憶與真正的自己。《歡迎來到朵莉之家》全台持續熱映中，公益包場方案同步上線。







台灣首部真人轉描動畫長片《歡迎來到朵莉之家》由姚愛寗、紀培慧、邱以太主演與配音，目前全台熱映中，電影講述「陪伴」，不少觀眾深受感動紅了眼眶，還有人笑虧「朵莉夫人媽咪感很重」，另有粉絲親自手繪夫人畫作，送給飾演「朵莉夫人」的紀培慧，更獻花以土味情話告白，讓紀培慧心臟爆擊被撩中，展現與片中高冷模樣完全不同的反差萌。《歡迎來到朵莉之家》入圍本屆金馬獎最佳動畫長片，導演以獨特手繪視覺與奇幻敘事打造不同於以往的台灣原創動畫，上映後掀起話題，網友留言激推：「背景與配色細節滿滿，劇情非常精彩奇幻」、「朵莉夫人笑得體面，卻什麼都握在手裡，眼神、聲音、情緒都很到位」、「朵莉夫人媽咪感很重」、「結局居然玩這招，超喜歡」、「近期最驚喜的電影」。上映首週末恰逢萬聖節及同志遊行活動，主創與演員不放棄與每位觀眾交流機會，實拍導演傅睿邨與紀培慧合體跑映後，電影中「阿越」邱以太以土味情話撩「瑪莉亞公主」姚愛寗，沒想到紀培慧也遇粉絲送花用土味情話告白，對她說：「菜市場賣菜，花店賣花，培培呢？My Love！」紀培慧聽完害羞狂笑，直呼：「沒想到我蠻喜歡這種的。」另外，電影因應不同戲院推出三款精美藝術海報，有影迷為全部收藏，首週就三刷力挺支持，其中女性藝術家Lottevont操刀的第三款藝術海報，透過巨手、記憶網格與花藝裝置，象徵控制、記憶與主角掙扎，並融入銀色蝴蝶探索奇幻世界，讓紀培慧邊簽名邊忍不住驚呼：「太好看了，我也想要！」《歡迎來到朵莉之家》講述網紅瑪莉亞公主為求翻身，