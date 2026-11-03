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判定程度 英文名稱 判定重點 一般處分 粗心 Careless 缺乏注意或必要謹慎 犯規，不一定出牌 魯莽 Reckless 忽視動作對對手的危險 黃牌 過度力量 Excessive Force 超出必要力量、危及安全 紅牌 嚴重犯規 Serious Foul Play 爭球時危及對手安全或使用過度力量 直接紅牌 暴力行為 Violent Conduct 非爭球情況下使用過度力量或暴力 直接紅牌

西班牙乙級足球聯賽（西乙）特內里費30歲前鋒德米格爾（Jesús de Miguel），日前在補時階段遭FC安道爾門將奧沃諾（Jesús Owono）高速出擊撞擊胸口引發心跳驟停，經送醫急救後於3日上午宣告不治，震驚全球體壇；事發當下當值主審毫不猶豫掏出「直接紅牌」驅逐奧沃諾，引發球迷與球界熱烈討論。門將衝出禁區爭球本是防守本能，在無意傷人的情況下為何直接領紅？根據國際足球總會理事會（IFAB）最新《足球規則》第12條，門將爭球並非免死金牌，只要動作符合「使用過度力量」且「危及對手安全」，即便成功觸球或無主觀惡意，依然必須依「嚴重犯規」強制驅逐出場。守門員在己方禁區內確實享有可用手擊球的專屬特權，但一旦離開禁區參與對抗，便與一般場上球員適用相同的身體碰撞規範。足球比賽中，門將出擊或起跳時習慣順勢抬起單膝以維持滯空平衡，這在常態爭頂中是受允許的肢體動作；然而，裁判評估的真正核心在於「速度、接近角度與施力程度」。奧沃諾當時是從禁區一路高速衝刺至中圈附近爭奪長傳球，在極限距離下飛身抬膝，膝蓋直接迎面重擊德米格爾的胸口與頭部。依IFAB法規精神，裁判裁決的關鍵從來不是「球員是否先摸到皮球」或「是否有傷人意念」，而是這項爭球動作在當下客觀環境中，是否已經讓對手陷入無可承受的生命危險；當衝撞強度達到使用過度力量的門檻，裁判依法唯有出示直接紅牌一途。此外，針對外界質疑奧沃諾是否構成「暴力行為」，法規上亦有嚴謹分野。「暴力行為」通常適用於死球或無球狀態下的惡意攻擊、肘擊或報復；而奧沃諾與德米格爾是在高速爭奪高空落點的過程中發生劇烈撞擊，此類屬於爭球期間的過激動作，在足球法規上應被歸類為「嚴重犯規」，兩者在紀律委員會的追訴與追加禁賽天數上存在本質差異。至於前鋒傷重離世是否會讓門將背負刑責？裁判在場上出示紅牌，是依據競賽規則進行的「體育紀律裁決」，並不會因為事後球員不幸離世而追溯改變紅牌性質；而球員是否涉及過失致死等民刑事法律責任，必須由司法檢調單位針對「競技運動容許之合理風險範圍」、「當事人過失情節」與「直接因果關係」進行嚴格法律審理。