西班牙乙級足球聯賽（西乙）特內里費30歲前鋒德米格爾（Jesús de Miguel），日前在補時階段遭FC安道爾門將奧沃諾（Jesús Owono）高速出擊撞擊胸口引發心跳驟停，經送醫急救後於3日上午宣告不治，震驚全球體壇；事發當下當值主審毫不猶豫掏出「直接紅牌」驅逐奧沃諾，引發球迷與球界熱烈討論。門將衝出禁區爭球本是防守本能，在無意傷人的情況下為何直接領紅？根據國際足球總會理事會（IFAB）最新《足球規則》第12條，門將爭球並非免死金牌，只要動作符合「使用過度力量」且「危及對手安全」，即便成功觸球或無主觀惡意，依然必須依「嚴重犯規」強制驅逐出場。
碰到球不是免死金牌！ 「抬膝爭頂」超過必要限度即屬違例
守門員在己方禁區內確實享有可用手擊球的專屬特權，但一旦離開禁區參與對抗，便與一般場上球員適用相同的身體碰撞規範。足球比賽中，門將出擊或起跳時習慣順勢抬起單膝以維持滯空平衡，這在常態爭頂中是受允許的肢體動作；然而，裁判評估的真正核心在於「速度、接近角度與施力程度」。
奧沃諾當時是從禁區一路高速衝刺至中圈附近爭奪長傳球，在極限距離下飛身抬膝，膝蓋直接迎面重擊德米格爾的胸口與頭部。依IFAB法規精神，裁判裁決的關鍵從來不是「球員是否先摸到皮球」或「是否有傷人意念」，而是這項爭球動作在當下客觀環境中，是否已經讓對手陷入無可承受的生命危險；當衝撞強度達到使用過度力量的門檻，裁判依法唯有出示直接紅牌一途。
嚴重犯規不等同暴力行為 足球紅牌與司法刑責不可混為一談
此外，針對外界質疑奧沃諾是否構成「暴力行為」，法規上亦有嚴謹分野。「暴力行為」通常適用於死球或無球狀態下的惡意攻擊、肘擊或報復；而奧沃諾與德米格爾是在高速爭奪高空落點的過程中發生劇烈撞擊，此類屬於爭球期間的過激動作，在足球法規上應被歸類為「嚴重犯規」，兩者在紀律委員會的追訴與追加禁賽天數上存在本質差異。
至於前鋒傷重離世是否會讓門將背負刑責？裁判在場上出示紅牌，是依據競賽規則進行的「體育紀律裁決」，並不會因為事後球員不幸離世而追溯改變紅牌性質；而球員是否涉及過失致死等民刑事法律責任，必須由司法檢調單位針對「競技運動容許之合理風險範圍」、「當事人過失情節」與「直接因果關係」進行嚴格法律審理。
IFAB犯規程度與處分對照
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守門員在己方禁區內確實享有可用手擊球的專屬特權，但一旦離開禁區參與對抗，便與一般場上球員適用相同的身體碰撞規範。足球比賽中，門將出擊或起跳時習慣順勢抬起單膝以維持滯空平衡，這在常態爭頂中是受允許的肢體動作；然而，裁判評估的真正核心在於「速度、接近角度與施力程度」。
奧沃諾當時是從禁區一路高速衝刺至中圈附近爭奪長傳球，在極限距離下飛身抬膝，膝蓋直接迎面重擊德米格爾的胸口與頭部。依IFAB法規精神，裁判裁決的關鍵從來不是「球員是否先摸到皮球」或「是否有傷人意念」，而是這項爭球動作在當下客觀環境中，是否已經讓對手陷入無可承受的生命危險；當衝撞強度達到使用過度力量的門檻，裁判依法唯有出示直接紅牌一途。
此外，針對外界質疑奧沃諾是否構成「暴力行為」，法規上亦有嚴謹分野。「暴力行為」通常適用於死球或無球狀態下的惡意攻擊、肘擊或報復；而奧沃諾與德米格爾是在高速爭奪高空落點的過程中發生劇烈撞擊，此類屬於爭球期間的過激動作，在足球法規上應被歸類為「嚴重犯規」，兩者在紀律委員會的追訴與追加禁賽天數上存在本質差異。
至於前鋒傷重離世是否會讓門將背負刑責？裁判在場上出示紅牌，是依據競賽規則進行的「體育紀律裁決」，並不會因為事後球員不幸離世而追溯改變紅牌性質；而球員是否涉及過失致死等民刑事法律責任，必須由司法檢調單位針對「競技運動容許之合理風險範圍」、「當事人過失情節」與「直接因果關係」進行嚴格法律審理。
IFAB犯規程度與處分對照
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判定程度
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英文名稱
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判定重點
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一般處分
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粗心
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Careless
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缺乏注意或必要謹慎
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犯規，不一定出牌
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魯莽
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Reckless
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忽視動作對對手的危險
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黃牌
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過度力量
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Excessive Force
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超出必要力量、危及安全
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紅牌
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嚴重犯規
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Serious Foul Play
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爭球時危及對手安全或使用過度力量
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直接紅牌
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暴力行為
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Violent Conduct
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非爭球情況下使用過度力量或暴力
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直接紅牌