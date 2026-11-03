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▲海洋委員會舉辦水面及水下載具實作示範競賽頒獎典禮，有產官學研各界代表與會，並共同見證首屆水面及水下載具實作示範競賽的豐碩成果。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會副主任委員吳欣修致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會舉辦水面及水下載具實作示範競賽頒獎典禮，成功大學討海人團隊獲人力潛艇組優等獎之殊榮。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會於今(3)日，在台南市大台南會展中心，舉辦首屆水面及水下載具實作示範競賽頒獎典禮，期讓青年科研能量創意游進海中，以提升海洋科技創新能量，並強化我國自主研發海洋載具的技術與人才培育工作。海洋委員會首屆水面及水下載具實作示範競賽頒獎典禮，是由海洋委員會副主任委員吳欣修主持，有產官學研各界代表與會，並共同見證首屆水面及水下載具實作示範競賽的豐碩成果。海洋委員會副主任委員吳欣修表示，此次首屆水面及水下載具實作示範競賽，並結合2026台灣海洋科技及無人載具展(MATURE Taiwan)辦理優良作品展示及產學交流，以展現我國新世代海洋科技人才的競爭力。吳欣修說，海洋委員會呼應總統賴清德「探索海洋」政策方向，長久以來與學術、產業界共同支持海洋科技的發展，此次實作示範競賽，串聯學校能量與實地海域應用需求，以促進各團隊將書本學習的知識，轉換為實體的載具設計、操作及應用，期朝智慧海洋治理實務方向持續邁進，並鼓勵參與師生未來持續投入海洋科研產業，為我國培育更多優秀的海洋科研人才，攜手共同開拓安全、永續、共榮的海洋新航道。高雄科技大學校長吳忠信說，此次水面及水下載具實作示範競賽活動，見證我國青年學生在海洋科技領域的創意與實力，讓眾多師生團隊有機會接觸海洋、探索海洋。吳忠信並說，真正有價值的教育，在於引導學生從實作中學習，培養勇於面對挑戰，解決問題的能力，此次競賽分成四大載具組別，有12組大專校院師生團隊參加，同台實場競技，見證青年研發實力。海洋委員會副主任委員吳欣修指出，此次競賽各類別均有亮眼表現，獲得優等獎的四組團隊，更是憑藉創新研發構想、扎實的技術整合能力及優異的實場操作表現等，致脫穎而出。