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立冬4生肖健康亮紅燈！虎、蛇、猴、豬上榜

▲楊登嵙指出，冬季食補主要是為了抵禦寒冷、補充元氣，建議減少生冷食物，也不宜過度進補。（示意圖／記者 郭佩蓉 攝）

立冬進補有眉角！羊肉爐、薑母鴨別吃過量

▲楊登嵙建議，冬季五行喜火調候，可選擇紅色、粉紅色、紫色、紫紅色及橘紅色等暖色系服裝，搭配柔軟、保暖的衣物，讓心情更加明亮。（圖／記者葉政勳攝）

立冬穿暖色系衣服、居家換暖燈！6大開運方式一次看

2026年節氣「立冬」將於11月7日下午5時53分到來，代表冬季正式揭開序幕。命理專家楊登嵙指出，「冬」有「終」或「凍」的意思，立冬後天氣逐漸寒冷，萬物活動趨向休止，進入養精蓄銳的時節。他也提醒，立冬後半個月有4個生肖健康方面需要特別留意，分別是生肖，應避免暴飲暴食，並適度休息、運動，維持身心平衡。此外，楊登嵙也教學6大開運方式。楊登嵙表示，立冬象徵冬天來臨，草木凋零、蟄蟲伏藏，萬物逐漸進入休養狀態，陽氣潛藏、陰氣漸盛，人也應順應季節變化，適度調整生活作息，為來年春天的生機勃發做好準備。他提醒，2026年立冬後半個月，生肖在健康方面要多加留意，切勿暴飲暴食，以免腸胃負擔過重，引發身體不適。此外，也可能有神經緊張的傾向，建議多休息、適度運動，透過調整作息及放鬆身心，維持良好精神狀態。在飲食方面，楊登嵙指出，冬季食補主要是為了抵禦寒冷、補充元氣，建議減少生冷食物，也不宜過度進補。一般民眾可適量攝取熱量較高的食物，例如牛肉、羊肉，同時搭配新鮮蔬菜，以及富含維生素、容易消化的食物。立冬當天也有「補冬」習俗，民間認為冬季天氣寒冷，需要補充營養，因此羊肉爐、薑母鴨等冬令進補料理開始受到歡迎，也有家庭會燉煮麻油雞、四物雞，慰勞家人一整年的辛勞。俗諺「立冬補冬，補嘴空」正是這項傳統習俗的寫照。除了飲食進補，楊登嵙也從食、衣、住、行、育、樂6個面向，分享立冬開運養生方式：冬天可以適量食用牛肉、羊肉等熱量較高的食物，但不宜過度進補，也應搭配新鮮蔬菜及容易消化的食物，避免暴飲暴食，維持飲食均衡。楊登嵙建議，冬季五行喜火調候，可選擇紅色、粉紅色、紫色、紫紅色及橘紅色等暖色系服裝，搭配柔軟、保暖的衣物，讓心情更加明亮。同時也要做好防寒保暖，特別留意長者、孩童及抵抗力較差的族群。居家環境可選擇暖色系燈光，營造溫暖舒適的氛圍，也可以將黑色、深藍色、灰黑色等冷色系窗簾、門簾及寢具，換成紅色、粉紅色、紫色或橘紅色等暖色調，沙發及椅子也能搭配暖色坐墊。另外，若在室內栽種盆栽，可依命理習俗在植物上綁紅色、金色彩帶或小飾品，象徵轉陽；家中損壞、不堪使用的物品也應適時整理丟棄，避免堆積雜物。冬季應順應日照變化，適度調整作息，盡量早睡晚起，確保充足睡眠，讓身體有足夠時間休息。天氣許可時，可安排適當戶外活動，適度曬太陽、接觸自然，維持身心健康，也讓生活保持活力。冬季容易因天氣寒冷而減少外出，楊登嵙提醒，不要長時間將自己關在家中，可適度與親友聚會、交流，透過社交活動抒發情緒，減少孤單感，讓生活保持溫暖與正向能量。