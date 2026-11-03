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美國期中選舉於當地時間周二登場，此次選舉與過往不同的是，近年來在美國掀起極大議論的「預測市場」與博弈平台押注金額已突破14.8億美元，創下新高。在外界對其業務審查日益嚴格之際，Kalshi與Polymarket等預測市場正面臨歷來最大考驗，測試其能否可靠預測選情。根據路透報導，這類平台在2024年聲名大噪，當時它們力抗傳統民意調查的趨勢，率先顯示川普（Donald Trump）將重返白宮，此後便在全球媒體與投資人間累積了龐大追隨者。根據分析機構BetInt週一彙整的預測市場價格顯示，民主黨奪下眾議院的多數機率為95%，掌控參議院的機率則為76%。儘管預測市場一向標榜提供賠率具備極高準確率，但過去在美國初選及巴西總統大選中發生的幾次重大失誤，顯示這些市場並非萬無一失。分析人士指出，若本次期中選舉開票結果與預測市場賠率出現嚴重分歧，該產業的聲譽恐將重創，尤其在美國選舉投注金額創下歷史新高的情況下更是如此。身為龍頭平台的Kalshi與Polymarket，也因數名候選人涉嫌在自己的選戰中下注而面臨不法行為的壓力；此外，華府非營利機構「反貪腐數據聯盟」（Anti-Corruption Data Collective，簡稱ACDC）的研究亦發現，相對小額的賭注就可能撼動政治預測市場的行情。范德堡大學法學院副院長亞達夫（Yesha Yadav）指出：「週二的選舉確實是新一代預測市場的實戰大考驗」；她補充道，今年眾多激烈的國會選戰，將有助於勾勒出該產業整體的準確度成績單。她進一步表示：「許多選區的競爭都相當拉鋸。」Polymarket與Kalshi對此表示，平台已加強內部監管，具備完善機制防範違規行為。Kalshi目前禁止政治人物與競選團隊人員參與政治類押注。兩家業者亦強調，一旦有大額資金進出造成價格波動，市場也能迅速自行修正。預測市場聯盟（Coalition for Prediction Markets）執行長馬洛尼（Sean Patrick Maloney）表示：「重點不在於預測市場是否十全十美，而是在一個充滿混亂與偏見媒體的殘缺世界中，我們需要有另一種途徑來預測重大事件。」這類平台允許交易者針對各種選戰結果及變數買賣「是」或「否」的合約。Kalshi週一公布的期中選舉各類押注總交易量達13.3億美元；而根據ACDC的數據，Polymarket在國會選舉市場的下注規模則約為1.45億美元。該非營利機構指出，目前已開立超過2.8萬個期中選舉預測盤口，但絕大部分交易量均集中在少數特定選戰，包括德州、密西根州、緬因州及南卡羅來納州的參議院席次之爭。包括范德堡大學2025年針對2024年大選近2,500個盤口所做的論文中普遍發現，預測市場在規模化樣本下均展現出良好的「校準度」（calibration）。但主導該項2025年研究的范德堡大學政治學教授柯林頓（Joshua Clinton）指出，這在整體準確度上代表何種涵義卻更難解讀，因為絕大多數選區並非競爭激烈的搖擺區。準確度衡量的是市場是否押中贏家；校準度衡量的則是賠率是否可靠。整體而言，綜觀所有市場，定價在特定機率區間的合約，其最終成真的頻率通常與該機率相符。他表示，「但任何單一市場的價格到底有多精準，根本無從得知」。羅格斯大學統計學教授克蘭（Harry Crane）指出，從數據以及ACDC的資料來看，預測市場中絕大部分資金似乎來自少數老練的套利交易員。克蘭表示，這些交易員運用民調及各類數據協助修正價格偏差，這正是預測市場值得被嚴肅看待的原因。儘管如此，柯林頓強調，即便頂尖的專業交易員也難免看走眼。以巴西總統大選為例舉例，Kalshi與Polymarket的定價曾顯示，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）擊敗右翼對手波索納洛（Flávio Bolsonaro）的機率僅有20%，但魯拉最終仍在上個月成功當選。柯林頓分析，這可能是由於老練的交易員為了防範「民調往往低估右翼候選人支持度」的風險，反而出現過度修正的情況。對此，平台發言人回應，機率僅20%的事件本就時常發生，政壇爆冷逆轉亦不例外。MCP新興市場夥伴兼投資組合經理哈登柏格（Carlos Hardenberg）則表示，這給投資人的啟示在於：預測市場是一項實用的風向指標，「但絕不能將其誤認為確切定論。」