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▲春水興業集團協副總劉彥伶表示，近年原物料、人力及整體營運成本持續增加，考量品質維持與長期經營後調整售價。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.3)

▲今年冬季春水堂以「暖煨・織序」為主題，推出暖心料理與飲品，邀請茶友與家人好友相聚，共享冬日的溫馨時光。(圖／春水堂提供）

▲配合調價與冬季新品上市，春水堂於11月1日至6日推出「感恩回饋」活動，(圖／記者金武鳳攝，2026.11.3)

春水堂11月1日起調整餐點與飲品價格，涵蓋八成以上品項，平均調幅約12%。以中區售價為例，M杯珍珠奶茶調整為200元，御品牛肉麵漲至315元。為感謝茶友長期支持，春水堂同步推出滿額回饋至11月6日止，凡單筆消費滿999元贈飲品兌換券。此外，即日起推出芋頭粥、龍井雞湯及焙茶花生拿鐵等冬季新品。春水堂表示，近年原物料、人力及整體營運成本持續增加，考量品質維持與長期經營後調整售價。此次各品項漲幅不一，M杯珍珠奶茶調幅約5%，御品牛肉麵約19%，功夫麵調整為135元，漲幅約12%；M杯頂級烏瓦紅茶凍飲則維持160元。實際價格依各門市及官網公告為準。配合調價與冬季新品上市，春水堂於11月1日至6日推出「感恩回饋」活動，採消費滿額累加贈送。單筆滿999元，贈頂級烏瓦紅茶凍飲S杯兌換券；滿1200元，再贈珍珠奶茶S杯兌換券；滿1500元，再加贈經典款小提袋。冬季餐點以熱粥、湯品為主。「古早味芋頭粥」以大骨高湯熬煮，加入芋頭、玉米及香菇，搭配油蔥酥與蕎麥脆粒，增加香氣與口感；「龍井雞湯」選用帶骨雞腿，加入薏仁、蓮子及紅棗慢煮，再以龍井茶葉提香。飲品則嘗試結合茶香與鹹甜風味。「海苔焙茶花生拿鐵」以日本靜岡焙茶搭配鮮奶、花生及海苔粉，另有加入珍珠的版本；「冰琥珀拿鐵」以紅茶調和鮮奶與黑糖香氣，搭配焦糖脆餅。相關新品已於11月1日起上市，提供冬季用餐與茶飲新選擇。