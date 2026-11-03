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惠譽信評：再生能源專案進入營運期 正是融資適當時機

中信：建議綠能資產證券化 應以專案債券試點

台灣綠能的資金課題，正從「專案能不能融到資」，延伸至「成熟資產如何由長期資金承接」。綠能金融與資本市場創新論壇今（3）日於台北晶華酒店舉行，邀集信用評等、商業銀行、私募股權、基礎建設基金與投信投顧業代表，探討再融資、專案債券與不動產投資信託（REITs）等工具，如何建立綠能資產的長期投資市場。2026年被視為台灣綠能的「再融資元年」，海能風場4月完成新台幣589億元再融資，吸引31家金融機構參與、超額認購逾2倍；7月彰濱光儲案場亦完成92億元再融資。隨案場逐步商轉，透過再融資回收及重新配置資金支持下一批建設，已成為能源轉型的重要金融議題。此外，金管會於立法院本會期再度將《證券與不動產投資信託及證券投資顧問法》修正草案列為唯一優先法案，全力推動台灣 REITs 改採「基金架構」發行，該法案目前正進行黨團協商，力拚今（2026）年年底前完成三讀通關，將引進基金與信託雙軌制，允許專業投信發行 REITs，並將投資標的從傳統商辦拓寬至公共建設、綠能及資料中心，期盼能徹底引導資金回流、活化國家基礎建設。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長尤昭文則強調，投信投顧公會積極配合政府「兆元投資台灣」政策，並推動引導資金投入公共建設及綠能產業。早期綠能建置資金多仰賴外資挹注，若能推動綠能資產證券化，發展REITs，將有助於開發商回收資金、挹注後續開發，形成資金循環，帶動綠能案場持續推進，並讓一般民眾也能參與投資、共享電費收益。全球三大信用評等機構之一的惠譽信評（Fitch Ratings）董事總經理Sajal Kishore介紹，印度、印尼與澳洲再生能源業者進入境外債券市場的經驗。資料顯示，亞太再生能源融資結構差異甚大，債務年期可從3年至20年，還款安排亦有所不同。部分市場面臨售電價格波動、購電方信用、電網壅塞與棄電等風險，投資人除了評估電廠本身的營運表現，也需考量電力市場與電網條件。他表示，再生能源專案進入營運期、風險降低後，正是導入資本市場融資的適當時機，透過發行債券可協助銀行釋出授信額度，形成資金循環。亞太市場方面，印度、印尼及澳洲等國已廣泛運用美元離岸綠色債券融資，AI資料中心擴張也帶動電力需求，促使各國加速發展風光儲整合技術；台灣則因企業購電合約（CPPA）逐步擴大，加上離岸風電發電表現與現金流預測度較一般間歇性能源更具優勢，有助降低專案融資風險。中國信託商業銀行副總經理李靜婷則分析，風場商轉後，隨興建風險降低、營運實績累積，融資風險輪廓與興建期不同。再融資亦有機會降低出口信貸機構（ECA）的保證比例，釋出承保量能供後續風場開發。以海能風場為例，興建期有6家本國金融機構參與，商轉後再融資增至17家；本國金融機構承作融資金額占比，從約30 % 提高至約 67 %。彰濱逾100 MW浮動式太陽能結合儲能案場的再融資案例，本國金融機構承作金額占比亦由約29 % 升至約51 %，並呈現由台電購電合約轉換為企業購電協議，形成融資架構調整的發展趨勢。隨著離岸風電及太陽光電案場進入穩定營運期，透過資本市場工具進行再融資，將有助活化金融資金，她建議綠能資產證券化應以專案債券率先試點，因其為市場熟悉的融資工具，具備一定投資人基礎，成功發行後可進一步為推動REITs奠定基礎。