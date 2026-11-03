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香港網紅Toyz（劉偉健）因販賣大麻菸彈，遭判處4年2個月徒刑定讞，今（3）日假釋出獄，隨即由移民署人員押解至機場遣返香港，他立刻在Threads發文，寫下「報數」2次，湧入大批網友留言，短短幾分鐘就超過4千人按讚，數千次轉發和分享。Toyz今晚8點在Threads上發文「報數」，短短20分鐘吸引1萬人點讚，近4000則留言，超過萬人轉發，許多網友對於他突然現身感到驚訝，「快開台啊，戒斷症狀很嚴重啦」、「快開直播講這幾年你漏掉的大事件」、「20分鐘1.5萬讚，流量椅子真的不是蓋的」、「太想你了椅子哥」。Toyz因販賣大麻菸彈，遭判處4年2個月徒刑定讞，2024年5月入監服刑。台中高分院今年10月20日裁定假釋並交付保護管束，檢方則命令以驅逐出境代替保護管束。移民署彰化縣專勤隊今日上午前往二林監獄提解Toyz出監，完成相關手續後將他強制驅逐出境，Toyz已於下午1時10分搭機離台返港，並遭管制一定期間不得入境台灣。Toyz入獄期間，與女友篠崎泫的感情動向持續受到關注，外界也曾傳出兩人可能修成正果。如今Toyz遭驅逐出境，未來若與在台設有戶籍的配偶結婚，是否能透過依親方式申請來台，也成為討論焦點。對此，移民署表示，若劉男未來欲依親其在台設有戶籍的配偶，申請在台居留，仍將依照「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」等規定嚴謹審查，並非結婚後就能直接返台居留。